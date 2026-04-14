Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Concentración de manifestantes de la comunidad trans en el Centro de la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 14 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 14 de abril se prevé una marcha, siete concentraciones y tres citas.

Marchas

Movimiento Antorchista Ciudad de México: En Cuauhtémoc, desde las 16:00. Ruta: Del Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo Capitalino.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Cuauhtémoc , Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 06:00 .

VA Por Sus Derechos, A.C.: En Álvaro Obregón , Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa (Blvd. Adolfo López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac), desde las 10:00 .

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Cuauhtémoc , Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), desde las 10:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc e Iztacalco , Monumento a la Madre a las 12:00 ; y Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente) a las 13:00 .

Justicia Histórica Trans: En Cuauhtémoc , Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (Av. Ribera de San Cosme No. 75, Col. Santa María la Ribera), desde las 14:30 .

Vecinos del Predio La Angostura: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), desde las 16:00.

Citas Agendadas

Asamblea de Barrios y Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco: En Cuauhtémoc , Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 .

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc , Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), desde las 13:00 .

Habitantes de las Colonias Tlaxiopa, Cerezos, 3 de Mayo, El Pirul, Las Torres y Cuahuticotitla (Xochimilco): En Cuauhtémoc, Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 185, Col. Obrera), desde las 16:00.

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