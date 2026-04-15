Pactan retorno de perros a refugio

Una persona animalista exige en el bloqueo de Reforma del lunes pasado el regreso del franciscanitos al albergue.

En un plazo no mayor a dos semanas, el Refugio Franciscano, A.C., y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron el regreso de los más de 800 animales resguardados el pasado 7 de enero, proceso que se realizará de forma paulatina.

Dicho acuerdo deriva de una reunión entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y es parte de mesas de trabajo iniciadas en enero.

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Como parte de los compromisos, el albergue también continuará con la entrega de documentación para acreditar que sus instalaciones cumplen con las condiciones necesarias para el retorno, lo que incluye dos dictámenes que serán presentados ante las autoridades competentes en los próximos días.

Además, se instaló una mesa de trabajo para elaborar un protocolo de adopción conjunto. Una vez definido, se hará una campaña de adopción responsable desde las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C.