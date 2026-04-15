Pide Brugada que fans mundialistas estén vacunados contra sarampión

UNA ENFERMERA vacuna contra sarampión a un joven en un módulo del Bosque de Chapultepec, el pasado 8 de febrero

A 57 días de que la Ciudad de México reciba, por tercera ocasión, un Mundial de Futbol, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que las embajadas informen a los interesados en viajar para este evento que se vacunen contra sarampión.

En conferencia, la mandataria local mencionó que hará la solicitud para que los turistas extranjeros que acudan a la ciudad lo hagan ya inmunizados contra esta enfermedad.

El Dato: Para localizar el centro de vacunación contra el sarampión más cercano a su domicilio, la ciudadanía puede comunicarse al 079 para recibir las debidas indicaciones.

“Vamos a recibir el mundial con una gran cantidad de población vacunada y pediremos que los que lleguen a este evento estén vacunados.

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“La estrategia de vacunación rumbo al Mundial consta de solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pueda comunicar a todas sus embajadas para que quienes acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna. Por otro lado, continuaremos con la vacunación durante el evento”, explicó.

LAS DETECCIONES ı Foto: Especial

Al respecto, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, mencionó que parte de la estrategia con miras al Mundial es ofrecer dosis contra el sarampión a los visitantes que no se hayan inmunizado.

3.9 millones de personas han sido vacunadas contra sarampión en la ciudad

En entrevista con La Razón, la funcionaria local indicó que estiman la llegada de cerca de cinco millones de turistas, aunque no cuentan con estadísticas sobre los rangos de edad ni del estado vacunal de estos visitantes.

“Hemos trabajado para que la gente esté vacunada. De tal manera que, aunque circule el virus, no tengamos un gran brote que realmente ponga en riesgo a la población de la ciudad.

“Lo que nosotros vamos a hacer será ofrecer a las personas que quieran vacunarse, la posibilidad de hacerlo, independientemente de si son de aquí. Es un buen momento para ampliar la conciencia sobre la importancia de la vacunación”, apuntó Gasman Zylberman.

111 personas del Estado de México fueron detectadas con la enfermedad

El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite, como el Covid-19, mediante las gotículas que esparce una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

El periodo de incubación de este virus es de 10 a 14 días y los síntomas son fiebre alta, tos, goteo nasal, ardor, enrojecimiento en los ojos y dolor de cabeza. Posteriormente aparece un sarpullido, de manchas rojas y planas, en todo el cuerpo, síntoma que caracteriza a esta enfermedad.

Originada en los vecinos del norte Canadá y Estados Unidos, esta enfermedad supone un posible nuevo brote con la llegada de visitantes de estos países, también anfitriones del Mundial de Futbol.

Ademas se prevé la visita de millones de aficionados de Sudáfrica —que jugará contra México en el partido inaugural el 11 de junio—, Uzbekistán y Colombia —las cuales se enfrentarán entre sí el 17 de junio—, República Checa —que jugará ante el Tri el 24 de junio— y de otros cuatro países que participarán en otros dos partidos rumbo a la final del torneo.

De 2025 a la fecha se han vacunado de sarampión un total de tres millones 910 mil 525 personas en la ciudad. De esta cantidad dos millones 248 mil 347 fueron vacunadas este año.

Esto es superior a la meta establecida con el Gobierno federal, de dos millones 40 mil personas. Y ha disminuido la frecuencia de casos, pasando de 10 personas contagiadas diariamente en marzo a seis durante lo que va de este mes. “Estamos viendo el efecto de la vacuna”, comentó Gasman Zylbermann.

Durante la conferencia, la secretaria capitalina expuso que, a la fecha, hay 806 casos confirmados acumulados de sarampión, 63 hospitalizaciones y dos decesos a causa de esta enfermedad, los cuales fueron de dos menores de edad.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, de la Secretaría de Salud federal, el 2 de marzo las autoridades sanitarias registraron 430 casos acumulados de sarampión, por lo que, con el dato más reciente, el alza de registros fue de 87.4 por ciento en un mes.

El documento además establece que la Ciudad de México es la cuarta entidad con más casos de contagios acumulados, sólo por debajo de Jalisco, Chihuahua (donde inició el brote en México) y Chiapas.

La mandataria local mencionó en conferencia de prensa que entre 2025 y lo que va de este año se han vacunado 3.9 millones de personas, equivalentes al 67 por ciento de la población menor de 49 años, equivalente a 5.8 millones.

“En este tiempo que llevamos gobernando, ha sido el mayor desafío de salud que hemos enfrentado y lo hemos enfrentado bien”, sostuvo Clara Brugada durante la conferencia..