Perros rescatados del Metro CDMX buscarán hogar en PETFEST 2026

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participará en el próximo PETFEST 2026, con la activación “Adopción Selectiva”, una iniciativa inédita en el país que transforma la manera tradicional de adoptar animales de compañía, al priorizar la afinidad natural entre perros y personas.

Este ejercicio se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 19:30 horas en Campo Marte y contará con la colaboración del CTC, albergue especializado en atención y resguardo de perros localizados dentro de la red.

En esta dinámica 20 perros rescatados del Metro interactuarán en un entorno controlado con 30 personas. Durante la sesión, los animales podrán desplazarse libremente y acercarse a quienes generen mayor conexión, favoreciendo una elección basada en la afinidad emocional. pic.twitter.com/CSigpEzq2B — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

A diferencia de los esquemas convencionales, en esta dinámica 20 perros rescatados del Metro interactuarán en un entorno controlado con 30 personas previamente evaluadas como posibles adoptantes.

Durante la sesión, los animales podrán desplazarse libremente y acercarse a quienes generen mayor conexión, favoreciendo una elección basada en la afinidad emocional.

La activación contempla actividades orientadas a fortalecer este proceso, como sesiones de convivencia guiada, espacios de interacción emocional, integración entre los animales y sus posibles tutores, así como seguimiento posterior a la adopción para garantizar el bienestar de cada caso.

Las personas interesadas en participar, deberán registrarse y completar un proceso de evaluación previo, mediante un cuestionario disponible a través de 👉 https://t.co/EHmj0nKVgw y para dudas o aclaraciones, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico:… pic.twitter.com/DqYdcPX5p9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

El CTC participará en el proceso de valoración y selección de participantes, asegurando que cada adopción se realice bajo criterios de responsabilidad, compromiso y condiciones adecuadas para el desarrollo de los animales en un entorno familiar seguro.

PETFEST 2026 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en Campo Marte y es un espacio de encuentro que promueve la protección animal, la cultura de la adopción responsable y la generación de comunidad.

El Centro de Transferencia Canina del Metro (@ctcdelmetro), participará en el próximo #PetFest 2026, con la activación “Adopción Selectiva”, una iniciativa inédita en el país que transforma la manera tradicional de adoptar animales de compañía, al priorizar la afinidad natural… pic.twitter.com/gmtgZ7zuSR — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

Las personas interesadas en participar como candidatas y candidatos deberán registrarse y completar un proceso de evaluación previo, mediante un cuestionario disponible a través del link: https://bit.ly/AdopciónPet y para dudas o aclaraciones, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico: adopcionselectiva@petfest.mx.

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MSL