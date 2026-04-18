Falla tren de la Línea 1 del Metrobús y pasajeros ayudan empujando | VIDEO

Una unidad del Metrobús de la Ciudad de México, correspondiente a la Línea 1 con dirección a Dr. Gálvez, quedó varada en plena vialidad luego de presentar una falla mecánica, lo que generó afectaciones momentáneas en la operación del sistema y en la circulación sobre Avenida Insurgentes, uno de los corredores más transitados de la capital.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, la unidad se detuvo de forma repentina dentro del carril confinado, aparentemente por una falla en su sistema mecánico, lo que le impidió continuar su marcha. Esto provocó una interrupción parcial en el servicio, ya que otras unidades no podían avanzar con normalidad.

Una unidad del Metrobús de la Línea 1 sufrió una avería mecánica mientras avanzaba hacia la estación Doctor Gálvez. Ante el desperfecto, varios pasajeros descendieron del vehículo y sumaron fuerzas para empujar la pesada estructura. Esta acción colectiva permitió que el… pic.twitter.com/eaHXvFyml5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

Ante la situación, los propios pasajeros descendieron del Metrobús y comenzaron a empujarlo, en un intento por retirarlo de la vía exclusiva y liberar el paso. La acción fue captada en video y rápidamente se viralizó.

La Línea 1 del Metrobús es considerada una de las más importantes del sistema, al recorrer gran parte de Insurgentes desde el norte hasta el sur de la ciudad. Por ello, cualquier incidente —aunque sea de carácter técnico— puede generar retrasos en cadena, saturación en estaciones y tiempos de espera más largos para los usuarios.

El hecho generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos internautas destacaron la organización y colaboración de los pasajeros, quienes actuaron para resolver la situación de forma inmediata; sin embargo, otros cuestionaron las condiciones de mantenimiento de las unidades y la capacidad de respuesta ante este tipo de incidentes.

El Metrobús moviliza diariamente a cientos de miles de personas en la Ciudad de México, especialmente en líneas troncales como la 1. Especialistas han advertido que el uso intensivo, el desgaste de las unidades y las condiciones de operación en horas pico pueden incrementar la probabilidad de fallas mecánicas ocasionales.

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MSL