Coyoacán se ratifica como punto de encuentro, asegura Giovani Gutiérrez Aguilar.

Coyoacán hoy da, nuevamente, una muestra de que el servicio público nos une, de que el servicio público no ve diferencias y que, por encima de ideologías y colores, está el bien común de las y los ciudadanos, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar al dar la bienvenida a la Jefa de Gobierno Clara Brugada a la colonia Pedregal de Santo Domingo.

Gutiérrez Aguilar, acompañó a la Jefa de Gobierno, a la inauguración de la Casa de las 3R’s del Cuidado, ubicada en esta unidad territorial, donde destacó que este acto es una muestra clara de que el servicio público une esfuerzos en favor de la población.

Luego de que ambos mandatarios realizaran un recorrido por las instalaciones de este centro de cuidados—el segundo en su tipo en la capital—, Giovani Gutiérrez subrayó que el servicio público no ve diferencias, y reconoció el valor de las acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias coyoacanenses.

“Por encima de ideologías, colores o sabores, estamos aquí por el bien común. Coyoacán se ratifica como un punto de encuentro con la puesta en marcha de esta casa, que además visibiliza el trabajo fundamental de quienes cuidan, en su mayoría mujeres, cuya labor es indispensable para nuestra comunidad”, expresó.

Clara Brugada coincidió con el Alcalde al señalar que la coordinación entre autoridades es clave para atender de manera efectiva a la ciudadanía. En este espacio —dijo— se concentran servicios diseñados para aliviar la carga de cuidados, principalmente de las mujeres.

Acompañé a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, a la inauguración de la “Casa de las 3Rs” en Pedregal de Santo Domingo. Agradezco su invitación, pero sobre todo reconozco su disposición para seguir trabajando, en total coordinación, por el bien de las y los coyoacanenses. pic.twitter.com/suHyp728gu — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 21, 2026

La mandataria capitalina subrayó que esta segunda Casa del Cuidado se encuentra en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, lo que significa “estar en un lugar de lucha, de resistencia, de transformación, un lugar propositivo y un lugar que tiene historia. No es cualquier colonia, es una colonia con historia y con movimientos a los que hay que respetar, hay que apoyar y todo lo que podamos hacer para transformar”.

Entre los servicios disponibles se encuentran un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavandería pública gratuita, comedor comunitario con alimentos nutritivos y subsidiados, así como atención médica, psicológica y dental. También se ofrece apoyo en materia de adicciones, mastografías para la detección oportuna de cáncer de mama y laboratorio clínico sin costo.

El complejo cuenta además con sala de infancias, casa de día para personas adultas mayores, espacios de rehabilitación física como alberca de hidroterapia, temazcal y un área de spa dirigida a mujeres, consolidándose como un modelo integral de atención comunitaria

Finalmente, el alcalde Giovani Gutiérrez ratificó el compromiso de su gobierno, apoyo y disposición para seguir trabajando en conjunto, sumar por la ciudadanía y enfrentar los retos que vienen por delante.

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JVR