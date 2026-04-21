Metro CDMX HOY 21 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 21 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 12
La línea 12 que corre desde Tláhuac a Mixcoac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales:
- En línea 12 manden unidades vacías desde Tláhuac, ya llegan llenas a Olivos
- Pasan pocos convoyes y ya van a reventar
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso, además de presentar una dosificación de personas. Los usuarios reportan lo siguiente:
- Ya van a empezar a quedarse detenidos en la línea B dirección Buenavista
- Línea b haciendo base en cada estación parados en metro impulsora
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 3 presenta afluencia por la hora
- Línea 7 presenta un retraso de servicio por alta afluencia de la hora
- Línea A presenta un retraso de servicio
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT