¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 21 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 21 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Tláhuac a Mixcoac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

  • En línea 12 manden unidades vacías desde Tláhuac, ya llegan llenas a Olivos
  • Pasan pocos convoyes y ya van a reventar

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso, además de presentar una dosificación de personas. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • Ya van a empezar a quedarse detenidos en la línea B dirección Buenavista
  • Línea b haciendo base en cada estación parados en metro impulsora

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 3 presenta afluencia por la hora
  • Línea 7 presenta un retraso de servicio por alta afluencia de la hora
  • Línea A presenta un retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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