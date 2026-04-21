Metro CDMX HOY 21 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera en el Metro HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 21 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/sCWtjcztAq — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 21, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Tláhuac a Mixcoac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

En línea 12 manden unidades vacías desde Tláhuac, ya llegan llenas a Olivos

Pasan pocos convoyes y ya van a reventar

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso, además de presentar una dosificación de personas. Los usuarios reportan lo siguiente:

Ya van a empezar a quedarse detenidos en la línea B dirección Buenavista

Línea b haciendo base en cada estación parados en metro impulsora

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 3 presenta afluencia por la hora

Línea 7 presenta un retraso de servicio por alta afluencia de la hora

Línea A presenta un retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT