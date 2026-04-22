Marchas y bloqueos en CDMX HOY 22 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de un bloqueo en la alcaldía Tláhuac

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este miércoles 22 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Manifestación en la CDMX ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este miércoles 22 de abril no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Asamblea de barrios de la CDMX: En Estación Zapata de la línea 12 del Metro, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez, desde las 09:00 .

Federación de la seguridad social para jubilados y pensionados: En Monumento a la Revolución dirección Secretaría de Gobernación, desde las 10:00.

“Patitas felices”: Parque “Jesús Reyes Heroles” Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:30.

Ex trabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Frente nacional por las 40 horas: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 10:00.

Movimiento “Arte de protesta”: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex. Hacienda de Coapa, Alc. Tlalpan, desde las 10:00.

Colectiva “Hijas de la Cannabis: Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo “Plataforma 4:20″: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo “Llegó la hora de los pueblos”: Centro Cultural Universitario Tlatelolco Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 22 de abril, en la #CiudadDeMéxico.

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LMCT