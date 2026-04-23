Afecta incendio casi 100 locales al lado del Sonora

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada, descartó afectaciones a viviendas tras el incendio registrado en las inmediaciones del Mercado Sonora, el cual dejó cerca de 100 espacios comerciales dañados.

El siniestro ocurrió la noche del martes en el área de puestos semifijos instalados en las inmediaciones del lugar, donde las llamas se extendieron a inmuebles aledaños, dijo la mandataria.

“El incendio todavía se está terminando de sofocar, se está enfriando todo lo que se trabajó. Recordemos que tuvimos 72 puestos semifijos dañados y 25 locales comerciales; el incendio involucró a tres edificios. Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia”, explicó en conferencia.

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Sobre las causas del siniestro, Brugada Molina señaló que la Fiscalía capitalina iniciaría las investigaciones correspondientes una vez concluidas las labores de enfriamiento.

En el lugar, personal de la Dirección General de Análisis de Riesgos realizó evaluaciones técnicas para determinar las condiciones estructurales de los inmuebles afectados. Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua habilitó garzas para abastecer motobombas, mientras que diversas alcaldías enviaron pipas para apoyar en el control del fuego.

En tanto, paramédicos del ERUM y del CRUM atendieron a cuatro personas por intoxicación, quienes no requirieron traslado hospitalario. La Jefa de Gobierno reconoció la labor del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.