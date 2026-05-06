Ponen fecha para emplacar bicis y motos eléctricas

Un hombre circula con su moto eléctrica sobre una banqueta de Tlatelolco, ayer.

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) nuevos, como las bicicletas y motocicletas eléctricas, deberán contar con su placa de circulación para circular por la ciudad desde el 1 de julio.

En conferencia, la mandataria destacó que el objetivo es regular estas unidades y fortalecer la seguridad vial de los usuarios de la vía pública.

“Estos Vemepe, como los scooters, bicicletas eléctricas, monopatines y otros dispositivos ya forman parte de los equipos de movilidad de la ciudadanía y se transportan con ellos, sin embargo, la expansión acelerada que han tenido sin reglas genera esta situación que atravesamos de vacíos legales e implican riesgo de seguridad vial y problemas para los distintos usuarios de la calle, las avenidas y banquetas”, dijo.

6 Mil pesos cuesta una bicicleta eléctrica de 35 kilómetros por hora

Durante el anuncio de modificaciones al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Movilidad, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció que la medida aplicará para todos los vehículos cuya velocidad máxima exceda los 25 kilómetros por hora.

Los usuarios de unidades de este tipo con un peso menor a 35 kilogramos deberán tramitar la matrícula Tipo A, de 572 pesos, y aquéllos que cuenten con vehículos de entre 35 y 350 kilogramos, la Tipo B, de mil 142 pesos.

Las personas que ya cuenten con sus Vemepe deberán emplacarlos entre el 1 de julio y el 20 de noviembre. Además, desde el 1 de septiembre las autoridades podrán aplicar sanciones.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se estima que los Vemepe podrían superar las 200 mil unidades, pues ha habido un crecimiento acelerado en los últimos años, aunque no hay cifra certera, por lo que esto ayudará a tenerla.

Brugada Molina detalló que los conductores deberán portar, de manera obligatoria, casco; no podrán circular sobre las banquetas ni en ciclovías o carriles confinados o de acceso controlado.