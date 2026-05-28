Aprueban en CDMX derecho a menstruación digna y libre de discriminación

El derecho a una menstruación digna quedó reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, luego de que el Congreso capitalino aprobó por unanimidad reformas a los artículos 6 y 9 para garantizar que niñas, mujeres y personas menstruantes puedan vivir este proceso biológico en condiciones seguras, informadas y libres de discriminación.

Con 57 votos a favor, el pleno avaló modificaciones impulsadas por diputadas de Morena y de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), las cuales también establecen el 28 de mayo como una fecha para visibilizar la gestión menstrual y promover campañas de concientización sobre salud e higiene.

Durante la presentación del dictamen, la diputada y coordinadora morenista, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que la reforma busca eliminar los tabúes y estigmas que históricamente han rodeado a la menstruación y convertir este tema en una política pública transversal.

“A partir de ahora, todas las niñas, mujeres y personas menstruantes tienen el derecho a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, pero sobre todo libres de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos”, afirmó desde tribuna.

🏛️💜 En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el #CongresoCDMX refrenda su compromiso con el acceso pleno, digno y oportuno a servicios de salud integrales para todas las mujeres, como parte fundamental de sus derechos y bienestar. pic.twitter.com/dbAro66E6q — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 28, 2026

CDMX impulsará campañas de salud e higiene menstrual

En la discusión del dictamen, la diputada Valentina Batres Guadarrama sostuvo que el reconocimiento constitucional obligará a las autoridades capitalinas a desarrollar acciones en materia de salud, educación e infraestructura.

Entre las medidas que podrían derivarse de esta reforma mencionó campañas informativas para desmitificar la menstruación, programas de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género, protocolos contra el bullying menstrual en escuelas y talleres en centros de salud donde se entreguen productos de higiene menstrual e información sobre salud reproductiva.

Por su parte, Leonor Gómez Otegui destacó que incorporar este derecho en el artículo 6 de la Constitución capitalina implica reconocer que la menstruación también es un asunto de salud pública, autonomía corporal e igualdad sustantiva.

“Garantizar una menstruación digna significa proteger el derecho a la salud; asegurar el acceso a la educación sin interrupciones; promover la igualdad, y respetar el libre desarrollo de las personas”, señaló.

Legisladoras advierten carencias en acceso a productos menstruales

En tanto, Miriam Valeria Cruz Flores aseguró que la reforma representa un avance hacia una sociedad más justa y expuso cifras sobre las dificultades que enfrentan las personas menstruantes.

Indicó que siete de cada diez mujeres no cuentan con información suficiente cuando llega su primera menstruación; 68 por ciento presenta molestias durante este proceso biológico, pero sólo cuatro de cada diez acuden al médico; además, 30 por ciento ha tenido dificultades para comprar toallas sanitarias.

Añadió que 21 por ciento de las personas menstruantes ha dejado de ir a trabajar debido a problemas relacionados con la menstruación y que una de cada cuatro no cuenta con condiciones adecuadas para una gestión menstrual digna.

Las legisladoras señalaron que la reforma también representa un reconocimiento a las colectivas feministas, organizaciones civiles y movimientos sociales que durante años impulsaron el tema en la agenda pública de la capital.

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MSL