Metro CDMX HOY 16 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 16 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento

Continúa la afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/gMlW8jSpDP — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 16, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea luego de que se realizara una revisión en zona de vías, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“10 minutos y estamos a penas en los reyes”

" La línea a tiene problemas? Porque hace base en cada estación "

“Línea A, dirección Pantitlán totalmente detenida en estación los reyes, den el aviso a los usuarios de que no está funcionando lleva más de 10 minutos detenida"

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea B va cada vez más lenta”

“¿ Por qué motivo va tan lenta la línea b en dirección Buenavista?"

“Muevan la línea b hace base en cada estación en dirección a Ciudad Azteca”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea A

Línea 1

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.

#MetroAlMomento: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.



Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la… pic.twitter.com/qMX9WROQ1B — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 16, 2026

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LMCT