Lluvias provocan encharcamientos en CDMX; alertan por posible caída de granizo

Sin tregua, las intensas lluvias vuelven a castigar a la Ciudad de México con actividad eléctrica y caída de granizo durante este martes, condiciones que han provocado afectaciones en distintos puntos de las 16 alcaldías.
Por segundo día consecutivo, la alcaldía Iztapalapa es una de las demarcaciones más afectadas debido a encharcamientos que han dificultado la circulación en vialidades como la calzada Ermita Iztapalapa, donde personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atendió una acumulación de agua que se extendió por alrededor de 50 metros lineales a la altura de a colonia Santiago Acahualtepec.
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, también dio cuenta de afectaciones pluviales sobre la avenida Generalísimo Morelos, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México.
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Debido a la severa inundación a la altura del campus Los Reyes de la UNITEC, dos personas quedaron atrapadas en una camioneta de transporte público varada sobre la vialidad.
“Aunque este punto no pertenece al territorio de Iztapalapa, se atendió oportunamente la emergencia para poner a salvo a las personas afectadas, sin que se reportaran lesiones o afectaciones mayores”, informó la alcaldesa.
Otros puntos afectados en Iztapalapa fueron la esquina de Calle Santa Cruz y Genaro Estrada, en la avenida Benito Juárez y sobre la calle Galeana, frente a la escuela secundaria “Japón”.
Asimismo, debido a encharcamientos sobre la calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, personal de la demarcación facilitó el traslado de transeúntes a bordo de camionetas, mientras cuadrillas realizaban labores de desazolve para permitir el desalojo del agua.
En lo que respecta al transporte público, el Metro de la Ciudad de México activó la “marcha de seguridad” en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, medida que puede ocasionar aglomeraciones, avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.
Activan doble alerta por lluvias; prevén caída de granizo
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en cuatro alcaldías ante el pronóstico de intensas lluvias y posible caída de granizo:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Asimismo, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para otras 12 alcaldías ante riesgos asociados a las fuertes precipitaciones, como encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de árboles, ramas u otros objetos:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
En las demarcaciones enlistadas, las alertas permanecerán vigentes hasta las 23:00 horas de este martes; no obstante, podrían actualizarse en caso de que empeoren las condiciones climáticas.
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cehr