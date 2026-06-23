Lluvias provocan encharcamientos en CDMX; alertan por posible caída de granizo

Inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, tras intensas lluvias del 23 de junio de 2026.

Sin tregua, las intensas lluvias vuelven a castigar a la Ciudad de México con actividad eléctrica y caída de granizo durante este martes, condiciones que han provocado afectaciones en distintos puntos de las 16 alcaldías.

Por segundo día consecutivo, la alcaldía Iztapalapa es una de las demarcaciones más afectadas debido a encharcamientos que han dificultado la circulación en vialidades como la calzada Ermita Iztapalapa, donde personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atendió una acumulación de agua que se extendió por alrededor de 50 metros lineales a la altura de a colonia Santiago Acahualtepec.

Atendimos un encharcamiento en la colonia Santiago Acahualtepec, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 50 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/kqLttaeDxl — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 23, 2026

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, también dio cuenta de afectaciones pluviales sobre la avenida Generalísimo Morelos, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México.

Debido a la severa inundación a la altura del campus Los Reyes de la UNITEC, dos personas quedaron atrapadas en una camioneta de transporte público varada sobre la vialidad.

“Aunque este punto no pertenece al territorio de Iztapalapa, se atendió oportunamente la emergencia para poner a salvo a las personas afectadas, sin que se reportaran lesiones o afectaciones mayores”, informó la alcaldesa.

Derivado de las intensas lluvias registradas en la zona limítrofe entre Iztapalapa y el Estado de México, personal de atención a emergencias brindó apoyo a dos personas que quedaron varadas al interior de una camioneta de transporte público sobre la avenida Generalísimo Morelos,… pic.twitter.com/nH1taM9lMB — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) June 23, 2026

Otros puntos afectados en Iztapalapa fueron la esquina de Calle Santa Cruz y Genaro Estrada, en la avenida Benito Juárez y sobre la calle Galeana, frente a la escuela secundaria “Japón”.

Asimismo, debido a encharcamientos sobre la calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, personal de la demarcación facilitó el traslado de transeúntes a bordo de camionetas, mientras cuadrillas realizaban labores de desazolve para permitir el desalojo del agua.

En Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, personal de la alcaldía realiza labores de desazolve para favorecer el flujo del agua de lluvia en la zona.



Asimismo, las cuadrillas brindan apoyo a las y los transeúntes para facilitar su traslado y paso por el área. pic.twitter.com/6PL7NwFkrc — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) June 23, 2026

En lo que respecta al transporte público, el Metro de la Ciudad de México activó la “marcha de seguridad” en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, medida que puede ocasionar aglomeraciones, avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.

Activan doble alerta por lluvias; prevén caída de granizo

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en cuatro alcaldías ante el pronóstico de intensas lluvias y posible caída de granizo:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/5esBTuRe5K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Asimismo, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para otras 12 alcaldías ante riesgos asociados a las fuertes precipitaciones, como encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de árboles, ramas u otros objetos:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

En las demarcaciones enlistadas, las alertas permanecerán vigentes hasta las 23:00 horas de este martes; no obstante, podrían actualizarse en caso de que empeoren las condiciones climáticas.

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cehr