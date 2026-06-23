Metro CDMX HOY 23 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 23 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/cPLvNeqkCA — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encontraba momentáneamente detenido para retirar a una persona que se habría arrojado al paso del tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“E l metro de la línea 2 dirección cuatro caminos, se quedó parado en San Cosme"

“¡Haciendo base L2! En General Anaya, ya no se pasen"

“Línea 2 dirección Cuatro Caminos nada de convoy 10 mins esperando”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 7 como siempre haciendo base por una estación que avanza no es posible más de 5 minutos y otros 10 por cada estación”

" ¿Cuál es el problema en L7? El andén en Mixcoac dirección al Rosario está a reventa r"

“¿Ahora que pasa en la línea 7? Sin trenes y las personas se siguen acumulado en el andén"

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 3

Línea 8

Línea B

Además, debes recordar que la línea 2 ya corre de forma normal de Cuatro Caminos a Tasqueña, la única estación que se encuentra cerrada hasta nuevo aviso es Zócalo/Tenochtitlán.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT