Metro CDMX HOY 23 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 23 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encontraba momentáneamente detenido para retirar a una persona que se habría arrojado al paso del tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “El metro de la línea 2 dirección cuatro caminos, se quedó parado en San Cosme"
- “¡Haciendo base L2! En General Anaya, ya no se pasen"
- “Línea 2 dirección Cuatro Caminos nada de convoy 10 mins esperando”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 7 como siempre haciendo base por una estación que avanza no es posible más de 5 minutos y otros 10 por cada estación”
- "¿Cuál es el problema en L7? El andén en Mixcoac dirección al Rosario está a reventar"
- “¿Ahora que pasa en la línea 7? Sin trenes y las personas se siguen acumulado en el andén"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 3
- Línea 8
- Línea B
Además, debes recordar que la línea 2 ya corre de forma normal de Cuatro Caminos a Tasqueña, la única estación que se encuentra cerrada hasta nuevo aviso es Zócalo/Tenochtitlán.
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LMCT