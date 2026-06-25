Proponen en Congreso de CDMX candados a ‘escuelas patito’ por no tener validez oficial

Congreso de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Las llamadas “escuelas patito” podrían estar obligadas a advertir de manera expresa que los estudios que ofrecen no cuentan con validez oficial, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México.

La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Montes de Oca del Olmo, quién plantea reformar el artículo 82 de la Ley de Educación capitalina para que las instituciones educativas privadas que operen sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) informen esta situación en toda su publicidad, propaganda, medios digitales y documentación institucional.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, donde fue presentada la iniciativa, la legisladora señaló que en los últimos años se ha detectado la operación de escuelas privadas que ofrecen servicios educativos sin cumplir plenamente con los requisitos establecidos por la legislación nacional, particularmente el RVOE.

Explicó que estas instituciones suelen generar entre estudiantes y familias la percepción de que los estudios cursados cuentan con reconocimiento oficial, pese a que no siempre es así.

La reforma también contempla que, antes de la inscripción o reinscripción, las escuelas entreguen una constancia por escrito a madres, padres, tutores o alumnos mayores de edad, en la que se especifique que el programa educativo carece de validez oficial.

Dicho documento deberá incluir la identificación del servicio ofertado, una manifestación expresa sobre la ausencia del RVOE, la fecha de entrega y la firma autógrafa o electrónica de quien reciba la información.

Montes de Oca advirtió que muchas de estas instituciones se promocionan principalmente a través de redes sociales, páginas web y plataformas digitales, además de que algunas realizan cobros mediante transferencias o efectivo sin emitir comprobantes fiscales, lo que puede dejar a los usuarios en estado de vulnerabilidad jurídica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis y eventual dictaminación.

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