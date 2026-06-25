Metro CDMX HOY 25 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 25 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan operación constante?

De acuerdo con el reporte oficial, en las Líneas 2, 6, 7, 8, 9, 12, A y B la circulación de los trenes se mantiene constante en ambos sentidos y la afluencia permanece controlada.

El organismo precisó que la operación puede modificarse en caso de registrarse alguna eventualidad dentro de la red.

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6 y 7, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/Cs2Dz9LaPg — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

Línea 3 registra alta afluencia

El STC indicó que la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, presenta alta afluencia durante la jornada.

Ante la demanda de usuarios, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de pasajeros y personal del Sistema trabaja para agilizar la circulación desde las terminales.

Las autoridades exhortaron a permitir el libre cierre de puertas y atender las indicaciones del personal para evitar retrasos en el servicio.

#MetroAlMomento:



La Línea 3 presenta alta afluencia. Se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda y personal del Sistema agiliza la circulación desde las terminales.



En las Líneas 2, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, la circulación de los trenes es constante en ambos sentidos… pic.twitter.com/7dUGalu3Be — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

Líneas con afluencia moderada

El Metro también informó que las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada, aunque los trenes circulan de manera continua.

Para mejorar el flujo de pasajeros, personal del Sistema apoya en andenes y accesos regulando el ingreso de usuarios en estaciones con mayor demanda.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/C6sZLnQqIv — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 25, 2026

Metro pide mantenerse informado

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales del STC Metro para conocer en tiempo real cualquier modificación en la operación del servicio.

La información puede cambiar a lo largo del día debido a la afluencia de pasajeros o por eventualidades que requieran ajustes en la circulación de los trenes.

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MSL