Detienen a hombre tras amenazar a streamer alemán con un cuchillo en CDMX | VIDEO

Un hombre fue detenido tras intimidar al streamer alemán FastFoodBoss durante una transmisión en vivo mientras recorría las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio cuando, en vísperas del Mundial, el creador de contenido, llamado Oskar, recorría un tianguis instalado en la calle Zaragoza, en la colonia Buenavista. Al llegar a la esquina con la calle Orozco y Berra, es abordado por un hombre con el rostro pintado, quien lo cuestiona.

“¿Por qué graba?“, pregunta el hombre, a lo que el streamer intenta responder que ya se retiraba. “¡No, no grabes!“, contesta el sujeto, visiblemente alterado, mientras comienza a seguir al vlogger.

Aunque FastFoodBoss intenta ignorar al individuo y seguir su camino, el desconocido insiste y lo acosa mientras balbucea.

Cuando el sujeto alcanza a Oskar, lo intimida con insultos y un objeto punzocortante: “No grabe”, masculla, a lo que el streamer sólo alcanza a replicar: “Ok”, y, en inglés, pregunta a un comerciante: “¿Qué está diciendo?“.

En ese momento el vendedor interviene, aunque, hostil, el hombre reclama: “¡a mi no me grabes!”. Es entonces que el mercante eleva el tono: “No te está grabando, cálmate”.

Mientras ambos están distraídos, FastFoodBoss corre en dirección a la avenida México-Tenochtitlán; luego, gira a la derecha y apresura el paso hasta detenerse frente a un restaurante SUMO Buffet, donde, para tranquilizarse, pide algo de tomar.

A man carrying a knife followed German streamer FastFoodBoss through the streets of Mexico City pic.twitter.com/z3bKuUFYtE — Vidol (@imVidol) June 27, 2026

SSC detiene a hostigador

Luego de que el tenso momento que vivió FastFoodBoss fue ampliamente difundido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención del presunto hostigador.

De acuerdo con la corporación, el hombre de 43 años fue aprehendido luego de una amenazar con navaja y asaltar a una mujer en la colonia Buenavista.

Luego de que los uniformados dieron alcance al individuo, le realizaron “una revisión preventiva” y le aseguraron la navaja y un billete. Junto con los objetos, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

“Cabe señalar que, al verificar sus datos y vestimenta, se supo que el detenido está posiblemente relacionado con la intimidación a un turista ocurrida durante un festejo en la misma alcaldía, que fue denunciada en un video difundido en redes sociales", señaló la SSC.

#DETENIDO | En seguimiento a la denuncia realizada en redes sociales por la probable intimidación de un sujeto que portaba un objeto punzocortante a un turista, policías de la #SSC detuvieron al probable responsable, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Se comparte comunicado… pic.twitter.com/ErSbn7t4vn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 28, 2026

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cehr