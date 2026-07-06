Tormenta eléctrica causa estragos

Calles y avenidas encharcadas dejó la tormenta eléctrica registrada horas antes del partido entre México e Inglaterra, por lo que las autoridades se movilizaron para atender las emergencias.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en promedio cayeron 13 milímetros de líquido pluvial en la ciudad.

310 millones de pesos invirtió Iztapalapa en drenaje este año

Esta situación, además de los fuertes vientos, causó el encharcamiento de calles, como en Lanceros de Oaxaca esquina José Marí Mora, colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa. Ahí, personal de la Segiagua acudió como parte del Operativo Tlaloque para atender la situación.

En esta demarcación, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó que se preveía cerca de 20 milímetros de agua pluvial, por ello movilizó a personal de la demarcación.

El Heroico Cuerpo de Bomberos también reportó afectaciones por anegaciones y caída de árboles en vialidades de alcaldías como Tláhuac, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Asimismo, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que debido a la ruptura de una catenaria de la Línea A se ofreció un servicio provisional de Pantitlán a Guelatao por medio de unidades RTP.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario local explicó que personal del Metro trabajaba para restablecer la circulación en su totalidad.