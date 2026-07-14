Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Manifestantes despliegan la bandera no binaria en un mitin sobre el Ángel de la Independencia.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 14 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 14 de julio, se esperan una marcha, cinco concentraciones y cuatro citas.

Marchas

AGRUPACIÓN NO BINARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Realizarán la “48. Marcha No Binaria 2026” en Hemiciclo a Juárez a las 11:30 hrs. (concentración) y 12:00 hrs. (inicio) con destino a la Dirección General del Registro Civil, Av. Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: Aforo aproximado de 300 personas; no se descarta que se sumen organizaciones de la comunidad LGBTIQAP+).

Concentraciones

PENSIONADOS Y TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA : Se concentrarán en exigencia del pago oportuno e íntegro de pensiones y respeto a sus derechos laborales en Centro Nacional de Control de Energía, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón a las 08:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 90 personas; no se descarta afectación a vialidades como medida de protesta).

FRENTE AMPLIO DE UNIDAD “JORGE TAPIA SANDOVAL”, A.C. : Se concentrarán para exigir investigación por presunta corrupción al líder del SME en Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 150 personas; no se descarta la afectación de vialidades).

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO : Realizarán la “4a. Cadena humana por el agua limpia en Ecatepec” en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 50 personas; no se descarta la afectación de vialidades).

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA : Se concentrarán en protesta por falta de pago de viáticos y demanda de aumento salarial docente en Secretaría de Cultura, Hamburgo No. 135, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 80 personas; no se descarta el bloqueo de vialidades ni el apoyo de docentes y trabajadores).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del SME en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).

Citas Agendadas

PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 6 “MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL” : Sostendrán mesa de diálogo para regularización de documentación estudiantil en Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del IPN (Cuadrilátero), Circuito Interior e IPN, Col. Agricultura, Alc. Miguel Hidalgo a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 100 personas; al término podrían realizar una asamblea informativa).

ASAMBLEA DEL VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA : Se reunirán para exigir un precio justo en el cobro de agua potable y predial en Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 10 personas).

VECINOS DE LA COLONIA PRADERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO : Solicitarán el retiro de enrejado de seguridad que impide el paso peatonal en Sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO: Solicitarán frenar un complejo habitacional y la defensa de tierras en Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 20 personas).

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