Metro CDMX HOY 14 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza tras la revisión de un tren en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Yo veo la línea B atascada aquí en Oceanía, en ambas direcciones”
- “No hay circulación constante en línea B, tren detenido en estación olímpica dirección Buenavista 5 minutos”
- “LB dirección Buenavista a quien esperamos o porque la demora detenidos R Flores Magon”
- “Qué pasa con la línea B dirección ciudad Azteca, que no avanza”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "Ya llevamos más de 25 minutos atorados entre indios verdes y 28 de marzo"
- “Sería posible que manden unidades vacías a deportivo 18 de marzo, se acumuló muchísima gente en lo que esperaban”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 9
- Línea 7
- Línea 2
Te puede interesar:
- Derrota de México dispara agresiones
- Junio, mes con menos homicidios en la CDMX en 15 años: Brugada
- Cae en Iztapalapa presunto integrante de grupo delictivo dedicado a la extorsión en CDMX
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT