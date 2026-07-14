Metro CDMX HOY 14 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 7. 9, A y B.



Las Líneas 3 y 12 presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal… pic.twitter.com/gClszXEdn3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 14, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza tras la revisión de un tren en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Yo veo la línea B atascada aquí en Oceanía, en ambas direcciones”

“No hay circulación constante en línea B, tren detenido en estación olímpica dirección Buenavista 5 minutos”

“LB dirección Buenavista a quien esperamos o porque la demora detenidos R Flores Magon”

“Qué pasa con la línea B dirección ciudad Azteca, que no avanza”

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

" Ya llevamos más de 25 minutos atorados entre indios verdes y 28 de marzo"

“Sería posible que manden unidades vacías a deportivo 18 de marzo, se acumuló muchísima gente en lo que esperaban”

#MetroAlMomento:

La circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta, debido a maniobras para retirar de la zona de vías a una persona ajena al Sistema, entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes.

Personal del Metro realiza las maniobras correspondientes para… pic.twitter.com/JBWLgDb2Qr — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 14, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 9

Línea 7

Línea 2

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LMCT