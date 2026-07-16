Metro CDMX HOY 16 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 16 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza luego de realizar el retiro de un objeto metálico que cayó a la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- "La L3 se queda parada en cada estación, por lógica va a haber alta afluencia"
- "No avanza la línea 3 ya llevamos rato parados en hospital general dirección Universidad"
- "Línea dirección Indios Verdes vía afluencia detenidos en Guerrero ambas direcciones ya casi 10 min"
- “Línea 3, parado en 18 de marzo en ambas direcciones”
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "Línea 12 dirección Mixcoac se viene parando entre estaciones y con avance muy lento"
- “Línea 12, arreglen el servicio Metro, y no, no es afluencia"
- “Línea 12, dirección Mixcoac, avance super lento”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 7
- Línea B
- Línea 8
- Línea A
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LMCT