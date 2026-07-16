¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 16 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 16 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza luego de realizar el retiro de un objeto metálico que cayó a la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • "La L3 se queda parada en cada estación, por lógica va a haber alta afluencia"
  • "No avanza la línea 3 ya llevamos rato parados en hospital general dirección Universidad"
  • "Línea dirección Indios Verdes vía afluencia detenidos en Guerrero ambas direcciones ya casi 10 min"
  • “Línea 3, parado en 18 de marzo en ambas direcciones”

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • "Línea 12 dirección Mixcoac se viene parando entre estaciones y con avance muy lento"
  • “Línea 12, arreglen el servicio Metro, y no, no es afluencia"
  • “Línea 12, dirección Mixcoac, avance super lento”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 7
  • Línea B
  • Línea 8
  • Línea A

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LMCT

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