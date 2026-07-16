Metro CDMX HOY 16 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 16 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 7, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son las Líneas 3 y 8,… pic.twitter.com/Ieswvbjczr — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 16, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza luego de realizar el retiro de un objeto metálico que cayó a la zona de vías. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

" La L3 se queda parada en cada estación, por lógica va a haber alta afluencia "

" No avanza la línea 3 ya llevamos rato parados en hospital general dirección Universidad "

" Línea dirección Indios Verdes vía afluencia detenidos en Guerrero ambas direcciones ya casi 10 min "

“Línea 3, parado en 18 de marzo en ambas direcciones”

#MetroAlMomento



Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar un corte de energía y maniobras para retirar de la zona de vías un objeto metálico (muleta).



Por tu seguridad, resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta en todo momento la… pic.twitter.com/MCjeIoPdBE — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 16, 2026

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

" Línea 12 dirección Mixcoac se viene parando entre estaciones y con avance muy lento "

“Línea 12, arreglen el servicio Metro, y no, no es afluencia"

“Línea 12, dirección Mixcoac, avance super lento”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea B

Línea 8

Línea A

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LMCT