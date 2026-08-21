Detectan obstáculos para el Sistema de Cuidados

LA TITULARLA TITULAR de la Secretaría de la Contraloría local, Nashieli Ramírez Hernández, reconoció que, a 86 días de la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados, aún hay ocho pendientes que representan obstáculos reales de cara a la aplicación de la nueva normativa.

Si bien la funcionaria capitalina destacó que la Ley del Sistema de Cuidados fue un gran avance, los grandes pendientes que quedaron no son un aspecto menor, esto si se pondera que pueden generar algunas problemáticas en el plazo inmediato.

El Dato: El pasado 2 de julio, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, promulgó la Ley de Cuidados de la Ciudad de México que reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

El primero de estos apartados hace referencia a la necesidad de brindar una mayor cantidad de servicios integrales a domicilio, lo cual aún no se logra bajo la actual administración local y puede limitar los derechos de aquellas personas incapaces de salir de casa.

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“Creo que por ahí tendríamos que territorializar y hacer comunidad. El problema es que hemos perdido los espacios de confianza. Y esto que llamamos teóricamente la ruptura del tejido social, se ve reflejado en esto”, dijo Ramírez Hernández a La Razón.

La contralora capitalina mencionó que otros puntos son las barreras existentes entre los sectores público y privado, el vincular a más sectores de la sociedad civil para avanzar en el reparto equitativo de los cuidados y que el presupuesto público invertido para esta finalidad de verdad tenga un enfoque transformador.

3 Millones de capitalinos necesitan cuidados

Sobre este apartado, la diputada local, Cecilia Vadillo Obregón, aseguró que es muy complejo que el presupuesto público realmente pueda transformar cuando, en su particular experiencia, no siempre alcanza para cubrir las necesidades de todas las personas que requieren algún cuidado.

“La demanda de cuidados es enorme y una vez que uno lo empieza a concebir como un problema público, verdaderamente es enorme. Yo estoy en un distrito local y la demanda que tengo de sillas de ruedas, de verdad no sabes cuál priorizar más.

“Entonces, la magnitud de las políticas que se tienen que hacer son muy grandes y, por supuesto, que necesitamos tiempo, necesitamos presupuesto, entonces, el proceso para consolidar el sistema no hay manera de que sea tan rápido como la demanda que existe”, expuso.

Respecto a los últimos cuatro rubros que ponen en riesgo la materialización del Sistema de Cuidados chilango, Ramírez Hernández enfatizó que dos de ellos se relacionan con materializar la interseccionalidad de la ley y la falta de articulación en el modelo social de la discapacidad, lo cual impide una respuesta eficaz ante las peticiones ciudadanas.

Asimismo, desde el punto de vista de Ramírez Hernández, la nueva Ley del Sistema de Cuidados debe vencer la inercia asistencialista con la que fueron creados los modelos institucionales que operan en la capital y, de igual forma, garantizar una progresividad en los derechos de quienes requieren cuidados.