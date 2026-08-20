Lluvias provocan inundaciones y afectan accesos al AICM

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este jueves 20 de agosto provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos una de las principales rutas de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Uno de los puntos más afectados se localizó en Circuito Interior, a la altura de avenida Oceanía, donde la acumulación de agua provocó importantes complicaciones para la circulación con dirección al sur.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre el encharcamiento y pidió a los automovilistas extremar precauciones.

La situación generó retrasos para quienes intentaban llegar al AICM, debido a que el avance vehicular se volvió lento y, de acuerdo con reportes, prácticamente quedó detenido en algunos puntos de la zona de Oceanía.

⚠️🌧️ Fuertes lluvias provocan inundación en el cruce de Circuito Interior y Oceanía



⭕ Una intensa tormenta registrada esta tarde causó severas anegaciones e inundaciones en las inmediaciones del cruce de Circuito Interior y Avenida Oceanía, con dirección al aeropuerto, en la… pic.twitter.com/lOGOREh42v — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 21, 2026

¿Qué vialidades fueron afectadas?

Además de Circuito Interior y avenida Oceanía, las lluvias ocasionaron acumulaciones importantes de agua en otros puntos de la capital.

Uno de los sitios afectados fue Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, donde también se reportaron encharcamientos de consideración.

#Reportando ⛈️ | Llueve y FUERTE en el centro de #CDMX. 🔴



🌧️ Encharcamientos de consideración ya se reportan está tarde, como Av. Paseo de la Reforma a la altura del "Caballito". 🌊🚗



👇🏻 Así la Cuauhtémoc gracias a @tavojeda5 para @RedVialRC. pic.twitter.com/Ss28LyxjnK — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 20, 2026

Ante las condiciones en Circuito Interior, la Secretaría de Gestión Integral del Agua recomendó utilizar Eje 1 Oriente y Eje 3 Oriente como alternativas viales para evitar la zona afectada.

¿Hay afectaciones en los vuelos del AICM?

Hasta el momento, el principal problema reportado está relacionado con los accesos terrestres al aeropuerto, particularmente para quienes circulan por Circuito Interior y Oceanía.

Por ello, quienes tengan previsto acudir al AICM deben considerar tiempos de traslado mayores a los habituales, especialmente si su ruta contempla Circuito Interior y avenida Oceanía.

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MSL