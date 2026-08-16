Tormenta tropical Lala: Esta es su trayectoria

La tormenta tropical Lala provocó inundaciones en la Isla Grande de Hawái, dejando a las personas sin energía eléctrica luego de que se registrara un apagón masivo en el 70 por ciento de la isla.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Lala continúa provocando vientos dañinos, lluvias y oleaje en algunas zonas del estado.

Precisó que debido a esto, se prevén tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas en partes del valle medio del Misisipi, la región del Atlántico Medio y las Grandes Llanuras centrales.

Do you know where your safe room is? Identify an interior room in your home on the lowest floor without windows, like a closet, hallway or bathroom to take shelter in during extreme winds. Keep a small emergency kit stored inside it!



Visit https://t.co/l7r3XKNhEA for updates on… pic.twitter.com/604uY7bZD4 — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) August 15, 2026

Asimismo, apuntaron que las fuertes lluvias se extenderán hacia el oeste durante el fin de semana, por lo que podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno escarpado.

Durante el paso de Lala por Hawái al menos unas 100 casas quedaron dañadas o destruidas, de acuerdo con el gobernador, Josh Green, quien pidió a las personas que se cuiden durante esta fase 1 de huracán de Lala.

Precisó que en cuanto sea apropiado, declararán un estado de desastre mayor, por lo que incluso la alerta por las afectaciones de la tormenta tropical Lala continúan activas en Kauai, Oahu, Molokai, Lanai y Maui.

Hurricane Lala is passing just south of Hawaiʻi Island, where winds are peaking and some areas have already received more than 13 inches of rain. Conditions are worsening across Maui County, Oʻahu and Kaua‘i tonight. pic.twitter.com/wlnOGh95GB — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 16, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical Lala

De acuerdo con la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái, se espera que la tormenta tropical Lala pase por el sur de de Kauaʻi y Niʻihau con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, y el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a 16 millas por hora.

De igual manera, informaron que intensas lluvias y tormentas eléctricas se extenderán sobre Maui Nui, Oʻahu y Kauaʻi, mismas que podrían producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

Además, se esperan que los vientos con fuerza de tormenta tropical y ráfagas que se acercan a niveles de huracán persistan en la parte occidental de Hawái, por lo que pidieron a las personas refugiarse hasta que la tormenta tropical Lala termine.

Hawai'i is currently under a statewide Brown Water Advisory following Hurricane Lala.



Heavy rainfall and storm runoff can carry sewage, bacteria, chemicals and other pollutants into coastal waters and streams.



🚫 Stay out of brown or discolored water. Avoid swimming, surfing,… pic.twitter.com/ZoZS57Ojr8 — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) August 17, 2026

“Se está formando un fuerte oleaje a lo largo de las costas orientadas al este, y las olas peligrosas persistirán hoy en todo el estado. Las advertencias de tormenta tropical permanecen vigentes para el condado de Maui, Oʻahu y el condado de Kauaʻi. Los avisos de agua marrón están vigentes en todo el estado” apuntaron.

Pidieron a las personas de Oʻahu y Kauaʻi mantenerse alerta y en refugios seguros hasta que los efectos de la tormenta tropical Lala pasen, por lo que también pidieron evitar viajes en carreteras que no sean necesarios.

“Dada la estructura desorganizada de Lala, su proximidad a las islas hawaianas y el entorno más seco que la rodea, se espera poca variación en su intensidad durante las próximas 24 horas. Una vez que Lala se aleje de Hawái, las temperaturas cálidas de la superficie del mar a lo largo de la trayectoria prevista podrían permitir cierta reintensificación” apuntó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Tormenta tropical Lala ı Foto: @SWS

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