Metro CDMX HOY 26 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 26 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/YA1r1KTbWj — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Otra vez la línea 3 dirección Indios Verdes viene haciendo base en todas las estaciones ”

“ Mueve la línea 3 dirección Indios Verdes ”

“Ya deberían agilizar la movilidad de los trenes en la línea 3″

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Muevan la línea A , por favor”

“¿Por qué no avanzamos en Línea A? ¿qué pasa?"

“A ver a qué hora avanza el metro en acatitla”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT