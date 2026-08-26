¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 26 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 26 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • Otra vez la línea 3 dirección Indios Verdes viene haciendo base en todas las estaciones
  • Mueve la línea 3 dirección Indios Verdes
  • Ya deberían agilizar la movilidad de los trenes en la línea 3

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • Muevan la línea A, por favor”
  • “¿Por qué no avanzamos en Línea A? ¿qué pasa?"
  • “A ver a qué hora avanza el metro en acatitla

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 12
  • Línea 8
  • Línea 2
  • Línea 1

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