Metro CDMX HOY 26 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 26 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Otra vez la línea 3 dirección Indios Verdes viene haciendo base en todas las estaciones”
- “Mueve la línea 3 dirección Indios Verdes”
- “Ya deberían agilizar la movilidad de los trenes en la línea 3″
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Muevan la línea A, por favor”
- “¿Por qué no avanzamos en Línea A? ¿qué pasa?"
- “A ver a qué hora avanza el metro en acatitla”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT