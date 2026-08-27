Metro CDMX HOY 27 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 27 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 12. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3, A y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/XA1BrO1q7a — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Buen día podría informar que pasa con la línea A, llevamos más de 20 minutos en la paz y no hay trenes”

“Santa Marta lleva así más de 25 minutos, no nos podemos ni subir y han pasado por mucho dos unidades”

“Definan agilizar, en Linea A, Sta Marta está lleno, no mandan trenes, no hacen anuncios”

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Otra vez muy lenta la línea 3 ″

“ En línea 3 ya estamos haciendo base en Etiopía ”

“Manda un vacío a guerrero l3″

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT