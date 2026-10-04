IECM abre convocatoria para integrar 33 Consejos Distritales rumbo a elecciones de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió la convocatoria para seleccionar a las personas que integrarán los 33 Consejos Distritales durante el proceso electoral local ordinario 2026-2027, con un total de 198 consejerías propietarias, 198 suplentes y listas de reserva.

El registro de aspirantes para este órgano colegiado temporal que va a organizar, vigilar y desarrollar las elecciones estará abierto del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2026, mientras que la designación de quienes ocuparán los cargos deberá concretarse, a más tardar, el 31 de enero de 2027.

La convocatoria contempla seis etapas: registro de aspirantes, cotejo documental, curso de inducción al cargo, valoración curricular, entrevista y resultados finales, además de la designación de las personas ganadoras.

El IECM informó que utilizará un mismo tabulador y criterios homogéneos para evaluar la trayectoria y experiencia profesional de quienes participen en el proceso.

Como parte del procedimiento, las personas cuyo registro sea declarado procedente deberán tomar un curso de inducción al cargo, previsto del 13 al 20 de noviembre de 2026, el objetivo es capacitarlos con conocimientos e información electoral necesarios para desempeñar sus funciones.

Favorece participación de jóvenes, personas con discapacidad...

La convocatoria también incorpora medidas de nivelación para favorecer la participación de personas pertenecientes a Grupos de Atención Prioritaria, siempre que cumplan con los requisitos y acrediten las etapas establecidas.

Entre los grupos considerados están: jóvenes, personas con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, de la diversidad sexual y de género, afromexicanas y personas adultas mayores residentes en la Ciudad de México.

Para las personas jóvenes de entre 18 y 29 años que no hayan ocupado previamente una consejería distrital propietaria, el IECM estableció una medida específica, al considerar que la falta de experiencia electoral puede representar una barrera de acceso.

En estos casos, la valoración curricular se realizará exclusivamente con base en la escolaridad y se aplicará una entrevista diferenciada para valorar sus capacidades y experiencia desde su contexto.

ICEM busca garantizar paridad de género

El Instituto también estableció un mecanismo de integración para garantizar la paridad de género en los 33 Consejos Distritales.

El proceso contará además con herramientas tecnológicas para el registro de aspirantes, la integración y gestión de expedientes digitales y el seguimiento de las distintas etapas.

Para ello operará el Sistema de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Distritales (SISCOD 2026-2027), que tendrá acciones de habilitación, operación, mantenimiento y soporte técnico durante el proceso.

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cehr