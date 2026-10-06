Lluvias CDMX HOY 6 de octubre: Tláhuac registra inundaciones y complicaciones viales

Las lluvias de este martes 6 de octubre provocaron inundaciones y afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México, con Tláhuac entre las zonas donde se reportan mayores acumulaciones de agua.

Las precipitaciones se presentan con intensidad variable en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, mientras autoridades capitalinas mantienen vigilancia ante posibles inundaciones, corrientes de agua y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los reportes, se observan lluvias de intensidad débil a moderada en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza se presentan lluvias débiles y lloviznas.

TE RECOMENDAMOS: Excusa para hacer home office Hoy No Circula miércoles 7 de octubre 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

Una de las principales afectaciones se concentra en Tláhuac, donde las precipitaciones dejaron inundaciones en distintos puntos. En algunas zonas, el nivel del agua alcanzó vehículos, lo que complicó el tránsito y generó la movilización de servicios de emergencia.

⚠️ AVISO ⚠️



🚨 La @SGIRPC_CDMX activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 06/10/2026, en la #CDMX. ⛈️ pic.twitter.com/02j7wVKInz — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 6, 2026

Zapotitlán, entre las zonas más afectadas por las lluvias

En Zapotitlán, Tláhuac, se reportan importantes acumulaciones de agua, por lo que la circulación permanece complicada. Las anegaciones también afectan distintos puntos de la avenida Tláhuac, una de las vialidades donde se mantienen problemas para el tránsito.

Aunque las precipitaciones han disminuido en algunos sectores, las inundaciones persisten debido a la acumulación de agua, mientras se realizan labores para liberar coladeras y facilitar el desalojo del líquido.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene un aviso preventivo ante las condiciones meteorológicas de este martes. La Alerta Naranja contempla a ocho alcaldías, mientras que otras dos permanecen bajo Alerta Amarilla, con vigencia de las 19:00 a las 23:00 horas.

Entre los riesgos asociados a las lluvias se encuentran inundaciones, corrientes de agua y afectaciones viales, por lo que las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, principalmente al transitar por zonas bajas o vialidades donde suelen registrarse encharcamientos.

#PersistenciaDeLluvia 🌧️🟠 | Lluvia constante de intensidad variable en #CDMX.



🟠 Alerta Naranja: 8

🟡 Alerta Amarilla: 2



Vigencia: 06/OCT/2026 | 19:00 a 23;00 h.



⚠️ Riesgo alto de inundaciones, corrientes de agua y afectaciones viales.@SGIRPC_CDMX pic.twitter.com/pecp9xA07A — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 7, 2026

Las autoridades también prevén que las lluvias continúen durante la noche en distintos puntos de la capital, por lo que podrían registrarse nuevas afectaciones conforme avance la jornada.

Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar calles o avenidas donde el nivel del agua pueda representar un riesgo. La población también debe mantenerse atenta a los avisos de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La situación permanece bajo monitoreo y, en caso de que se registren nuevas inundaciones, afectaciones viales u otros incidentes relacionados con las lluvias, se actualizará la información.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL