En Iztapalapa

Encapuchados ingresan a Bachilleres 6 y lanzan cohetones; policías atienden a maestra herida | VIDEO

Encapuchados ingresaron al Bachilleres 6 y cometieron actos de vandalismo; policía capitalina intervino y atendió a una docente herida y una mujer con crisis de ansiedad

Encapuchados ingresan y causan actos de vandalismo en Bachilleres 6, ubicado en Iztapalapa; policía capitalina interviene.
Encapuchados ingresan y causan actos de vandalismo en Bachilleres 6, ubicado en Iztapalapa; policía capitalina interviene. Foto: Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

Un grupo de encapuchados ingresó y lanzó cohetones en el plantel Número 6 del Colegio de Bachilleres, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, hechos por los cuales resultó una docente herida y una mujer con crisis de ansiedad, además de la intervención policial y la suspensión de clases.

Alrededor del mediodía de este viernes, medios locales y usuarios en redes sociales reportaron el incidente a través de videos sobre la situación en el Bachilleres 6.

En las grabaciones se aprecia cómo el grupo de encapuchados arroja explosivos, rompe vidrios y comete otros actos de vandalismo al interior del plantel.

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Se aprecian vidrios rotos, mobiliario dañado y grupos de estudiantes corriendo al exterior del plantel, motivados por el pánico.

Encapuchados se retiraron tras llegada de policía; hay una docente herida y una mujer con crisis de ansiedad

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento de la situación, por lo que oficiales acudieron al plantel educativo para contener la supuesta agresión.

Elementos de la #SSC atendieron el reporte sobre un grupo de embozados que lanzó cohetones al interior de un plantel de nivel medio superior, ubicado en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional #VicenteGuerrero, alcaldía Iztapalapa”, se lee en un comunicado de la SSC-CDMX.

La Secretaría detalló que, después de que los elementos policiales llegaron al Bachilleres 6, los encapuchados se dispersaron y se retiraron del sitio.

No obstante, como resultado del incidente hubo una mujer lesionada y otra con crisis de ansiedad. Ninguna de las dos ameritó traslado hospitalario.

En el lugar acudieron paramédicos, quienes atendieron a un docente con una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer que presentó una crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la SSC-CDMX detalló que policías capitalinos se mantienen en el plantel y en la zona para prevenir nuevos incidentes.

Suspenden clases en Bachilleres 6

En redes sociales, se difundió una infografía del Colegio de Bachilleres en donde se anunció la suspensión de clases para el turno vespertino este viernes 9 de octubre, tras la supuesta agresión por parte de encapuchados.

Se pide a la comunidad estudiantil estar atentos a nuevas indicaciones.

Infografía difundida en redes sociales sobre suspensión de clases en Bachilleres 6.
Infografía difundida en redes sociales sobre suspensión de clases en Bachilleres 6. ı Foto: Redes sociales

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