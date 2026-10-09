Cae vehículo sobre socavón frente al IMSS de Tlatelolco; no reportan heridos | VIDEO

Un socavón de gran tamaño en la colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, provocó la caída de un vehículo particular la mañana de este viernes, hechos que ya fueron atendidos por los Bomberos capitalinos, sin reporte de heridos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió este viernes, alrededor de las 08:00 horas, en el cruce entre el Eje 2 Norte Manuel González y Lerdo, frente al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tlatelolco.

#ULTIMAHORA Cae vehículo particular en socavón en Tlatelolco… el conductor circulaba sobre el Eje 2 Norte Manuel González y al llegar a calle Lerdo, Colonia Nonoalco Tlatelolco @AlcCuauhtemocMx el pavimento se hundió llevándose consigo el carro. No hay personas lesionadas pic.twitter.com/a3KUuyThAg — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) October 9, 2026

Ahí, según las imágenes captadas, se formó un socavón de grandes dimensiones, de alrededor de dos metros de profundidad sobre el que cayó un vehículo de color blanco.

Posteriormente, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Manuel Pérez Cova, informó en redes sociales que el equipo de seguridad había tomado conocimiento del incidente, por lo que acudió al lugar de los hechos.

En imágenes compartidas por el titular del cuerpo de Bomberos, se aprecia que el equipo de seguridad llevó a cabo maniobras con equipo especializado para retirar el vehículo del socavón. Posteriormente, se realizaron labores para liberar la vialidad.

Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que realizamos labores para liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/RtaRSqM69l — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 9, 2026

De acuerdo con Pérez Cova, no se reportaron personas heridas por estos hechos .

Según reportes locales, hasta las 09:00 horas de este viernes seguía afectada la circulación en el lugar de los hechos.

Socavones, provocados por intensas lluvias

La formación de socavones en el asfalto es, la mayoría de las veces, resultado de lluvias intensas.

Estos agujeros en el asfalto se abren porque el agua erosiona y desgasta las capas internas del suelo, creando huecos o cavernas subterráneas que, al perder el soporte, terminan por colapsar bajo el peso de la superficie.

Esta presencia responde a varios factores, principalmente las constantes lluvias e inundaciones, aunque también contribuyen las fugas en la red hidráulica, la sobreexplotación de acuíferos y las construcciones.

…Y fuertes lluvias seguirán HOY en CDMX

En tanto, sigue el pronóstico de lluvias en la Ciudad de México para este viernes 9 de octubre.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este día se registrarán “lluvias fuertes con actividad eléctrica”, que podrían empezar alrededor de las 15:00 horas en gran parte de la capital.

Mañana fresca, fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente templado a cálido, cielo nublado y #lluvias fuertes con actividad #eléctrica.



🌡#Temperatura máxima: 21 °C

🌡#Temperatura mínima: 15 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2Z11OhJaRH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 9, 2026

Asimismo, se prevén vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

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