Bloqueos y manifestaciones HOY 22 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Este jueves 22 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Trabajadores sindicalizados del IMSS han hecho marchas en los últimos días. ı Foto: Especial.

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 22 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Movimiento plural de maquineros: Torre del Caballito Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, con destino a Servicio de Administración Tributaria Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Trabajadores activos y jubilados del IMSS: Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc; Centro Médico Nacional La Raza Paseo de las Jacarandas y Calz. Vallejo, Col. La Raza, Alc. Azcapotzalco; Hospital General de Zona No. 2-A Viaducto Río de la Piedad No. 144, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, durante el día

Habitantes de la alcaldía Tláhuac: Arco de Zapotitlán Av. Tláhuac y Juárez, Col. Santa Ana Poniente, Alc. Tláhuac, desde las 08:00

Núcleo de solicitantes de vivienda de la CDMX: Secretaría de Vivienda Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las 09:00

Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 22 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT