Metro CDMX HOY 22 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 22 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y A es constante desde las terminales por ambas direcciones y la afluencia controlada.



En las Líneas 3, 9 y B se registra alta afluencia; no obstante, la circulación de los trenes es constante. Para… pic.twitter.com/5PI5AtQ3WM — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 9 las salidas son cada 5-10 min aproximadamente de Pantitlán, el avance es lento por ende está muy saturado. Son 7 min de Pantitlán a la curva que esta antes de entrar a la estación Puebla”

“Agilicen trenes en Jamaica no hemos podido subir”

“Tienes saturadisima la línea 9, ¿que onda?"

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 9, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2026

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Llevamos parados en San Andrés Tomatlán casi 10 minutos en dirección Mixcoac”

“La línea 12 en tezonco estamos saturados”

“Estación de Tezonco desbordada y no se pueden abordar los trenes”

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 12, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales y se envían unidades vacías a estaciones de mayor concentración. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea B

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LMCT