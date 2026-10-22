Metro CDMX HOY 22 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 22 de octubre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
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Línea 9
La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Línea 9 las salidas son cada 5-10 min aproximadamente de Pantitlán, el avance es lento por ende está muy saturado. Son 7 min de Pantitlán a la curva que esta antes de entrar a la estación Puebla”
- “Agilicen trenes en Jamaica no hemos podido subir”
- “Tienes saturadisima la línea 9, ¿que onda?"
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Llevamos parados en San Andrés Tomatlán casi 10 minutos en dirección Mixcoac”
- “La línea 12 en tezonco estamos saturados”
- “Estación de Tezonco desbordada y no se pueden abordar los trenes”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 7
- Línea 2
- Línea B
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LMCT