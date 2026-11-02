Metro CDMX HOY 2 de noviembre: estas son las líneas con marcha lenta y retrasos

Aspecto de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. el 10 de septiembre de 2026.

Millones de personas se transportan diariamente por el Metro de la Ciudad de México. Debido a la alta afluencia y demanda de trenes, usuarios reportan retrasos, aglomeraciones e incidentes que pueden afectar el servicio.

Para evitar afectaciones en tus traslados, en La Razón de México te compartimos el estado del servicio en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante este 2 de noviembre.

Usuarios de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México esperan un tren. ı Foto: Cuartoscuro

Tras revisión de tren, reportan retrasos en la Línea B

Debido a que el Día de Muertos no es considerado día de descanso obligatorio, el Metro de la Ciudad de México inició operaciones en su horario habitual, a las 05:00 horas.

Minutos después de que abriera sus puertas, la revisión de un tren en la Línea B —que corre de Buenavista a Ciudad Azteca— provocó retrasos en el servicio. En redes sociales, usuarios reportaron circulación lenta, mientras el STC aseguró que agilizaría la marcha.

Por otra parte, el Metro informó que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 registran “afluencia controlada”. Aunque en esta rutas la circulación de trenes es constante, el medio de transporte advirtió posibles afectaciones al servicio “por eventualidades”.

No obstante, usuarios reportaron avance lento en la Línea 2. Al mismo tiempo, informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofrece servicio en ambas direcciones.

En su último reporte sobre el estado del servicio, el Metro indicó que las líneas 3, 12, A y B registran “afluencia moderada”, por lo que se prevén tiempos de espera prolongados.

“Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio”, reiteró el STC.

#MetroAlMomento:



Se mantiene afluencia controlada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A. Las Líneas 3, 12 y B registran afluencia moderada con avance continuo.



Recuerda que La información puede cambiar por eventualidades… pic.twitter.com/wosadQGYNV — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 2, 2026

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cehr