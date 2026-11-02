Marchas y bloqueos en CDMX HOY 2 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una marcha en la Ciudad de México.

Este lunes 2 de noviembre se conmemora el Día de Muertos, por lo que en México se llevan a cabo rituales, ceremonias y festividades. No obstante, habrá en Ciudad de México algunas concentraciones.

Aunque este lunes 2 de noviembre es de conmemoración nacional, no está exento de protestas. Particularmente, habrá concentraciones en diversos puntos para honrar a quienes han perdido la vida luchando por causas sociales, a víctimas de conflictos internacionales y a víctimas de feminicidio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) prevé un lunes en el que si bien es cierto que no habrá marchas, sí hay concentraciones programadas y eventos que pueden complicar la vialidad.

Para esta lunes 2 de noviembre, las autoridades tienen registradas 5 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 10 eventos de esparcimiento y 18 plantones activos en diversos puntos de la capital.

Estos eventos se desarrollarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Mujeres y la Sexta (Cuauhtémoc - 07:00 h): En la Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas) llevarán a cabo la jornada político-cultural “Mictlán Rebelde 2026” para rendir homenaje a personas fallecidas en luchas sociales. Aforo estimado: 60 personas.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX (Benito Juárez - 10:00 h): En el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco) instalarán una ofrenda monumental por la reconstrucción integral de los pueblos y contra las agresiones a comunidades zapatistas. Aforo estimado: 60 personas.

Plataforma 4:20 (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero - 12:00 h): Jornada itinerante sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos en el Monumento a la Madre, Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, y Av. Gran Canal con Circuito Interior. Aforo estimado: 45 personas.

Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” (Miguel Hidalgo - 17:00 h): En la Secretaría de Salud (Av. Homero No. 213, Col. Polanco) realizarán una protesta en favor del derecho a decidir sobre el final de la vida y una muerte digna. No se descartan afectaciones viales. Aforo estimado: 50 personas.

Violencia Feminicida México (Cuauhtémoc - Durante el día): En el Corredor Ángela Peralta (Av. Juárez, Col. Centro) colocarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio y contra la violencia económica. Aforo estimado: 35 personas.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado 2 de noviembre. #CiudadSegura pic.twitter.com/uibaD1rdDV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 2, 2026

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