Visitan más de 150 mil personas Coyoacán durante conmemoración del Día de Muertos

Más de 150 mil personas asistieron el fin de semana a las festividades por el Día de Muertos en el centro histórico de la alcaldía Coyoacán, donde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC) se reportó saldo blanco.

Las calles de la demarcación, ubicada al sur de la Ciudad de México, se han transformado en una pasarela permanente desde el pasado 30 de octubre, por familias que disfrutan el fin de semana largo en compañía de mascotas.

Asimismo, la alcaldía Coyoacán instalaron nueve filtros de seguridad en los que no se permitió el ingreso de personas que quienes portaban motosierras a gasolina, cuchillos, machetes, armas de fuego, de balines o réplicas. Tampoco pudieron ingresar con bebidas alcohólicas en botellas, latas o en termos, ni con vehículos eléctricos, motocicletas o bicicletas, salvo que descendieran de ellas y transitaran a pie.

Objetos asegurados en filtros de seguridad durante actividades por el Día de Muertos en Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Según los titulares de Protección Civil y de Seguridad de la demarcación, Jorge Peña y Aurora Monserrat Cruz, la afluencia ha rebasado las 150 mil personas en 3 días desde el viernes pasado; sin embargo, al corte de este lunes puede reportarse con saldo blanco, salvo incidencias menores de entre las que se cuentan el extravío de dos personas; la atención médica a dos adultos por caída a nivel de suelo y una atención médica por una cardiopatía a un turista extranjero, quien fue trasladado a un hospital para su atención.

Desde el viernes pasado personal de Protección Civil y de Seguridad han realizado recorridos en las inmediaciones de Coyoacán para verificar instalaciones de gas, equipos de primeros auxilios en cada uno de los lugares de la romería, verificación de extinguidores vigentes, así como presencia en las inmediaciones de la ofrenda monumental en el Palacio de Cortés para inhibir acciones fuera de la ley.

Este mismo fin de semana, con el apoyo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) se colocaron sellos de suspensión en un predio donde se pretendía llevar a cabo un evento con un concurso de disfraces y en donde se desarrollaría una acción para más de 500 personas. Esto, en una zona habitacional en la colonia Cantil Pedregal, en donde no se contaba, ni con medidas de protección civil necesarias, ni con los trámites correspondientes para un evento de esta magnitud.

En el lugar se colocaron sellos de suspensión y se determinó que tal evento no podría ser llevado a cabo.

Colocaron sellos de suspensión en predio de Coyoacán. ı Foto: Cortesía

De igual forma, en el centro de Coyoacán fue detenida una persona señalada por presuntamente haber sustraído un teléfono celular de un paseante, el cual fue puesto a disposición de las autoridades.

Mientras tanto, en los cinco panteones ubicados en la demarcación y que se encuentran administrados por pueblos y barrios directamente, Escudo Coyoacán realiza recorridos de seguridad ante la afluencia de visitantes este domingo y lunes.

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cehr