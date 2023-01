Poca afluencia, en reapertura del túnel de la Línea Dorada

Con poca afluencia, usuarios del Metro de la Ciudad de México volvieron a utilizar ayer las nueve estaciones del tramo subterráneo de la Línea 12, que fue reabierto desde la mañana.

Entre los pasajeros había “alegría” pero a la vez desconcierto, tras casi dos años de no poder hacer uso de la también llamada Línea Dorada, luego de la tragedia del 3 de mayo del 2021, en la que colapsó una parte de la vía elevada.

“Ya ni recordaba cómo es el transbordo”, expresó con risas un capitalino al llegar a la estación Ermita, que conecta con la Línea 2 de este medio de transporte.

Para otra usuaria, volver a utilizar las estaciones del tramo subterráneo significa “reducir el tiempo de viaje” que se hacía en el transporte emergente de RTP, que operó en apoyo al cierre y el gasto en taxis.

“Buscaba un taxi o tomaba camión, ya con el Metro funcionando otra vez, pues es menos tiempo; me hago como 15 o 20 minutos, ya me había acostumbrado a salir con más anticipación porque este tiempo me ha costado mucho llegar para acá”, contó a este medio.

Las estaciones que abrieron sus puertas son Mixcoac, Insurgentes Sur, Hospital 20 de noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicaltzingo y Atlalilco, entre las que se encuentran transbordos con las líneas 7, 3, 2 y 8, por lo que para muchos, la apertura será un respiro.

La poca afluencia se observó incluso en estaciones como Ermita —transbordo con la Línea 2— y Mexicaltzingo, que lleva a la esquina de las calzadas La Viga y Ermita Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades, la reapertura de este tramo beneficiará a 75 mil usuarios cada día en promedio a lo largo de 11.8 kilómetros, que es lo que abarca la parte subterránea de esta línea, que no es la más antigua, pero sí la más polémica del Sistema de Transporte Colectivo.

De forma habitual y sin incidentes, los usuarios que se enteraron de la reapertura ingresaron en las diferentes estaciones de manera tranquila, sin aglomeraciones; quizá por ser domingo, el medio de transporte estaba menos abarrotado que de costumbre.

En los ingresos de las nueve estaciones se vio a personal del Sistema de Transporte Colectivo que daba indicaciones y anunciaba a los usuarios que por este domingo el servicio en el tramo reabierto sería gratuito.

A un pasajero, un hombre de la tercera edad, la reapertura del túnel le causó “alegría”, ya que el Metro “siempre ha sido mi forma más fácil para ir a todos lados”, además de que “por la edad”, dijo, le es menos complicado trasladarse por este medio que en RTP.

Cuestionado sobre los recientes acontecimientos que aquejan al Metro, el capitalino se limitó a contestar “que quede en Dios”, pues él aseguró que ha usado este transporte toda su vida: “desde que era un chavo”.

Los usuarios de la estación Mixcoac, que conecta con la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, fueron quizá los más emocionados por la apertura de este tramo.

Laura, quien viajó ayer junto a su familia, contó a este medio que para ella, son “más ventajas que desventajas” que estén todas las estaciones abiertas, incluso, pese al miedo que siente por los recientes accidentes.

“Es que no hay de otra, o te subes o a esperar al camión o a exponerte a la inseguridad; a mí siempre se me ha hecho más seguro viajar aquí, en cuanto a robos o eso”, contó.

Mientras que en Atlalilco, la última estación en operación a partir de ayer, se vio a decenas que tomaban los autobuses de RTP rumbo al resto de paradas de la Línea Dorada, que aún continúan en rehabilitación hasta la terminal Tláhuac, debido a que forman parte del tramo elevado, para el que aún no hay fecha de reapertura.

El PAN pide sanciones por la tragedia



Diputados del PAN al Congreso local calificaron como “pálida” la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro y urgieron a las autoridades capitalinas a “dar nombres” de los funcionarios responsables de la tragedia que se vivió en esa línea en mayo del 2021.

Aunque consideraron que la apertura de nueve estaciones en el tramo que va de Mixcoac a Atlalilco, que comenzaron a operar de nuevo este domingo, es una “buena señal”, los diputados locales Federico Döring Casar, Luis Chávez García y Héctor Barrera Marmolejo, se pronunciaron porque las autoridades den resultados de las investigaciones.

“De nada sirve a la garantía de no repetición y a la seguridad de todos los usuarios del Metro en instalaciones subterráneas y no subterráneas, la reapertura de una línea con 26 vidas perdidas y sin un solo servidor público en la cárcel, sin servidores públicos inhabilitados”, externaron en un comunicado conjunto.

Döring, Chávez y Barrera coincidieron en que las autoridades locales llevan “la mitad del trabajo hecho” con la apertura del tramo subterráneo que va de Mixcoac a Atlalilco, pero advirtieron que aún está pendiente habilitar la parte elevada, que corre de Atlalilco a Tláhuac, en donde ocurrió el colapso.

Además, advirtieron que aún hace falta dar los nombres de los funcionarios culpables por la muerte de 26 personas la noche del 3 de mayo del 2021, cuando colapsó un tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Ante esto, los legisladores acusaron que la reparación del daño no es sólo entregar dinero a las familias de las víctimas y afectados, y señalaron de nueva cuenta a la ex directora de este medio de transporte, Florencia Serranía, quien estaba al frente del STC cuando ocurrió el accidente en la estación Olivos.

“La reparación del daño no es repartir dinero a los familiares, se trata de justicia, es entregar la cabeza de Florencia Serranía y sus funcionarios a cargo de la operación de esta parte elevada que se cayó y de quienes debieron darle mantenimiento y de quienes tuvieron a su cargo la planeación y pagaron la obra, en este caso también Mario Delgado (actual dirigente nacional de Morena)”, señalaron.

Por su parte, el diputado federal Saúl Tellez Hernández, también del PAN, aseguró que insistirá para que sea creada una Comisión Investigadora de la L12 en San Lázaro, toda vez que están por cumplirse dos años de la tragedia.