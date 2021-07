Alcalde de Cuajimalpa recibe reconocimiento por lucha contra trata de personas

En la primera entrega de los Voices Of Courage Awards, realizada en Washington D.C., seis mexicanos fueron reconocidos por su lucha contra la trata de personas.

Los galardonados fueron el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; la alcaldesa Patricia Salazar, de Allende, Nuevo León; Julieta Fernández Márquez, diputada local electa en Guerrero; Gerardo Márquez, Fiscal General de Coahuila; y Manuel Añorve, Senador de la República.

La entrega del reconocimiento fue la culminación de una gira de trabajo de 3 días en la capital de Estados Unidos, donde el Alcalde Rubalcava Suárez conversó con diversas organizaciones de la sociedad civil para el combate a la trata de personas tanto en México como en ese país. Entre otras agrupaciones sostuvo encuentros con New Life for our Children, Unlikely Heroes, Innocents at Risk, Global Hope Network NLAH, Enough is Enough, Voices Against Trafficking, Women for a Great America, Comisión Unidos contra la Trata y Alas abiertas.

El alcalde Adrián Rubalcava Suárez conversó con diversas organizaciones de la sociedad civil para el combate a la trata de personas Foto: Especial.

Durante las reuniones de trabajo, se abordaron propuestas para construir más refugios, especialmente para mujeres, niñas y niños, a fin de ponerles a salvo de los traficantes de personas. El Alcalde conoció a fondo cuál es el trabajo de cada una de las fundaciones e intercambió ideas para combatir la trata de personas, así como para reforzar las medidas para su mitigación, especialmente durante la presente pandemia.

Las sesiones de trabajo culminaron con la entrega del First Voices Of Courage Awards, un reconocimiento a representantes y autoridades en México en los distintos órdenes y poderes públicos que se han distinguido por su lucha contra la trata de personas.

El reconocimiento fue entregado por Andi Buerger y Blanquita Cullum de Voices Against Trafficking así como por la activista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata.

En el mismo marco del combate contra la trata de personas, el Alcalde Rubalcava se reunió con el congresista Chip Roy con quien se acordó realizar un intercambio de buenas prácticas con autoridades y representantes de ambos países con sede por definir.

