"¡Auxilio!": A mano armada roban camioneta a una mujer en Tlalpan (VIDEO)

"¡Auxilio!", gritó una mujer víctima de robo a mano armada en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, cuando a plena luz del día la despojaron de su camioneta.

El robo ocurrió este viernes aproximadamente a las 13:00 horas en la calle 2da cerrada de Magnolia, esquina con Alheña, en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, cuando la mujer se encontraba en la esquina y ante la amenaza de los asaltantes, salió corriendo mientras gritaba del miedo.

El video captado por una cámara de seguridad, muestra a un hombre de playera azul rodear la camioneta. Otro más, vestido de negro y con gorra blanca, se acerca a la mujer e intercambia unas cuantas palabras con ella, mientras la víctima se mantiene nerviosa y comienza a pedir ayuda.

Sin embargo, el cómplice arranca la camioneta color blanco, mientras el primer hombre continúa con las amenazas a la mujer. Aunque por un momento parece que el asaltante se aleja, tras unos segundos regresa con la víctima para apuntarle con el arma y arrodillarla en la calle.

Finalmente el sujeto corre con su acompañante, quien junto a la camioneta dejó de ser captado por la cámara de seguridad. Por su parte, la mujer comienza a llorar hasta que un testigo del robo se acerca para brindarle apoyo.

Así roban camioneta a mujer en Tlalpan. Video: @TlalpanVecinos

A través de redes sociales, vecinos de la colonia en Tlalpan aseguraron que no es la primera vez que ocurren incidentes como este e incluso llamaron a una "organización vecinal". "Yo me uno a la organización ya que a mí me trataron de robar el retrovisor de lado del copiloto", escribió un usuario de Facebook.

ANR