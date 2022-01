¡No era broma! Detienen a la primera persona por no usar cubrebocas en Ecatepec

El municipio de Ecatepec, en el Estado de México, comenzó a aplicar sanciones a las personas que no utilicen cubrebocas en espacios públicos, y este viernes, se amonestó a la primera infractora, una mujer de nombre Angélica, quien, junto con su esposo, fue a desayunar a Plaza las Américas sin cubrir nariz y boca.

En otro punto, las autoridades realizaron recorridos a lo largo y ancho del municipio para hacer un llamado a los habitantes a protegerse, y derivado de las diligencias, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que no portaba cubrebocas y que puso resistencia para hacerlo; el sujeto fue trasladado en patrulla con un juez conciliador .

La medida que fue establecida por el Gobierno local encabezado por Fernando Vilchis, busca mitigar los contagios por COVID-19 que han aumentado durante los últimos días en el estado mexiquense y en otras entidades de la República Mexicana.

#Responsabilidad | Más que sancionar, pretendemos endurecer la obligación de cumplir con las normas de salud para evitar contagios y al mismo tiempo enviamos un mensaje claro de la seriedad con la que asumimos esta #pandemia.https://t.co/5PK9xUxVII — Fernando Vilchis (@FerVilchisMx) January 14, 2022

¿Cuáles son las sanciones en Ecatepec por no portar cubrebocas?

Autoridades de Ecatepec establecieron dos sanciones para todas aquellas personas que no lleven puesto el cubrebocas en lugares públicos; en primer término, los elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil exhortan a las personas a proteger nariz y boca, por lo que de no acatar la indicación proceden a amonestar:

La primera sanción contempla de una a cinco horas de trabajo comunitario. ​La segunda sanción dictamina hasta ocho horas de arresto inconmutable.

Cristóbal Hernández, director de la Policía Municipal, aseguró que ningún oficial podrá pedir dinero en efectivo a cambio de no sancionar por no portar cubrebocas , por lo que pidió a la ciudadanía que tenga cuidado ante actos de corrupción, los cuales exhortó que sean denunciados. "Hay otras multas que se pagan con dinero, pero esta no, es arresto o trabajo comunitario", declaró el funcionario.

De acuerdo con el Gobierno local, las diligencias de los policías se realizarán en plazas comerciales, mercados y en el transporte público.

No es momento de bajar la guardia, porque la #pandemia sigue vigente y nuestra salud todavía está en riesgo. Cuídate y cuidanos para que #Ecatepec se convierta en ejemplo con el uso obligatorio del #CubreBocas.#EcatepecExigePresupuestoADelMazo@SaludEdomex@SSalud_mx@Edomex pic.twitter.com/9tEl2FcHnG — Ecatepec (@Ecatepec) January 13, 2022

