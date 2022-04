Carpetas de investigación contra elementos de Tránsito en CDMX se redujeron 53%: García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que las carpetas de investigación contra agentes de tránsito de la Ciudad de México se redujeron en 53 por ciento desde el 1 de abril cuando arrancó el nuevo plan de multas.

Agentes de tránsito. Foto: Especial.

"Lo que refleja que los mecanismos de supervisión, control y profesionalización están dando resultados. Pero sobre todo la gran disposición y entrega que han nuestras compañeras y compañeros de la Subsecretaría de Tránsito para que esta estrategia pueda dar resultado", explicó García Harfuch.

leer más Policía rescata a perrito que cayó a barranca en Álvaro Obregón

En conferencia de prensa, el Jefe de la Policía, advirtió que esto no significa que ya no haya casos de corrupción entre los uniformados, sino que ha habido una disminución importante respecto a antes de que entrara en vigor la nueva policía.

Agentes de tránsito en CDMX. Foto: Especial.

"Nos falta a veces, la percepción con los policías preventivos que no estaban facultados para infraccionar. No decimos que ya no sucedan", advirtió.

lemm.