Caso de Sandra Cuevas es judicial y no político; no hay lucha por la alcaldía Cuauhtémoc: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la investigación que se sigue a la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, es un asunto que se encuentra en el terreno de la justicia y no en el político, además aseguró que no hay una disputa por la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que hizo un llamado a no hacer un juicio político

En conferencia de prensa en Tláhuac señaló: “Hago un llamado a los diputados del congreso que han planteado juicio político ya que no es correcto, está en manos de la justicia, no tiene que ver con un tema de la disputa de la alcaldía Cuauhtémoc, no es un tema político, es un tema de justicia”, aseveró.

La mandataria dijo que el caso está en manos de la justicia y aseguró que ella no hizo ninguna acusación en contra de Sandra Cuevas, ya que hay dos víctimas que fueron los responsables de las denuncias.

Son poderes distintos, el Ejecutivo, la Fiscalía que es autónoma y el Poder Judicial que es la encargada de determinar las medidas cautelares Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum Pardo mencionó que la alcaldesa con licencia tiene derecho a su defensa como cualquier otro ciudadano, y no se debe especular o adelantar juicios o procedimientos.

Cuestionada por la dureza de las medidas en contra de Sandra Cuevas y en comparación a lo que se vivió en Tláhuac por la Línea 12, mencionó que ahí se priorizó la ayuda de las víctimas y ahora de la obra, pero aclaró que es un asunto del juez.

