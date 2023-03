‘Encontré mi lugar en el mundo’: Marcela Figueroa, la mujer que guía a la policía de la CDMX

Marcela sonríe y mira hacia la luz blanca que ilumina la oficina desde la que apoya a decenas de policías y ciudadanas en la capital. No sabe si mostrarse vulnerable o resistente ante la emoción que la embarga visiblemente ante la pregunta de qué es lo que provocó que su interior se incendiara y dijera: “esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida”.

Desde las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela decide esbozar sonrisas con un dejo de orgullo por el trabajo que ha hecho desde que el titular de la SSC, Omar García Harfuch, la designó como titular de ese organismo. Sus capacidades la llevaron a un puesto de liderazgo, en el que el patriarcado había dominado en los últimos años. Hoy no. Hoy es Marcela Figueroa Franco, una mujer, quien guía a la policía de la CDMX.

Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC durante la presentación del informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México

“Cuando conocí a la policía, sentí que encontré mi mundo”



A pregunta expresa, Marcela responde que nunca vio a la policía como una opción para crecer (por desconocimiento, por mala percepción, como muchas y muchos). “Yo estudié Ciencias Políticas. Me gusta mucho este tema, pero nunca pensé que fuera una opción real. La verdad es que me fui por otro camino. Luego sí trabajé mucho, algunos años en temas de seguridad, de consultora también. Pero la verdad es que el día que conocí a la policía empecé a trabajar en hacer evaluaciones a las policías estatales en materia de desarrollo policial. Lo que puedo decir es que encontré mi lugar en el mundo, así por cursi que suene, pero cuando yo conocí a la policía sentí eso”.

Tiene bien claro la imagen que desde ese momento tenía de la policía: “Yo creo que las y los policías son el servidor público más importante que existe. Es el Estado materializado en la calle, pero no desde ese concepto abstracto, del que se ha escrito en tantos libros hace siglos. Servir es un enorme privilegio, ser servidor público lo es, pero también es una enorme responsabilidad de, justo, dar resultados”

Leer más Marcela Figueroa y la lucha por la igualdad de género desde la policía de la CDMX

“Servir a la ciudadanía en sus necesidades inmediatas”



Esta fue otra de las cosas que maravilló a Marcela y que la terminó de convencer para dedicarse de lleno a esta profesión. Comprende, además, desde su concepción, que la policía tiene una relación de amor-odio con la ciudadanía porque, paradójicamente, aunque sean de los que desconfían, son a los y las primeras en llamar cuando necesitamos ayuda.

“Siempre digo que tú aunque desconfías de la policía, que a la mayoría de la gente lo que nos dicen las estadísticas es que no confían en la policía, todos concuerdan con que si tú vas en la calle y te pasa algo, casi instintivamente lo que vas a hacer es voltear a la policía, vas a buscar una patrulla. Si te pasa algo en tu casa, lo primero que vas a hacer es hablar a la policía. Entonces hay una relación extraña de que desconfiamos mucho, pero a la vez lo primero, casi instintivamente que haríamos, es esto: buscar o hablar a la policía. A la policía, las y los policías desde el primer día que están en la calle y por el uniforme -precisamente por lo que eso significa- todos los días atienden no sólo a víctimas del delito, sino también a personas que dicen: “me perdí, qué hora es, cómo llego a tal lugar”; incluso atienden partos todos los días, rescatan suicidas todos los días. A veces cuando hay accidentes llegamos primero que incluso la ambulancia”, agregó la maestra.

Marcela Figueroa, desde las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SSC de la CDMX. La Razón

En términos más académicos…



Marcela Figueroa Franco es la encargada de integrar un cuerpo de policía profesional apegado a los principios de la legalidad, eficiencia, honestidad, justicia, respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho, al que también se le reconozca su esfuerzo, compromiso y valentía, todo esto referido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Antes de su cargo como subsecretaria de Desarrollo Institucional, el cual le fue designado en marzo del 2021 por Omar García Harfuch, titular de la SSC, Marcela Figueroa se desempeñaba como directora General de Carrera Policial, desde el 2019.

Es maestra en Ciencia Política con especialidad en Política Comparada por la Universidad Central Europea con sede en Hungría; licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la UNAM y cuenta con estudios en políticas públicas y teoría política por la Universidad de California, en su campus de San Diego. Se especializa en temas de seguridad pública y ciudadana y ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría tanto para el sector público como privado en temas referentes a la elaboración, análisis y evaluación de programas e indicadores de seguridad, así como de desarrollo policial y prevención social de las violencias y el delito.

“Yo creo que para mí eso fue lo que me maravilló de lo que era la policía, esta opción de servir a la ciudadanía de una manera tan cercana en sus necesidades inmediatas”. Ella es Marcela Figueroa Franco, guía de la policía de la Ciudad de México.