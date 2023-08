Diputada priista confronta a Sandra Cuevas durante marcha; 'Va por México no la va a reelegir', le dice │ VIDEO

Cynthia López Castro, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confrontó a Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de la Cuauhtémoc, durante la marcha por la paz realizada este sábado en memoria de una persona de la India, quien fue asesinada en un presunto asalto en Viaducto Miguel Alemán la semana pasada.

La legisladora tricolor acusó a Cuevas Nieves de actuar con arrogancia y prepotencia; también de realizar un operativo de 60 personas para su seguridad personal. En el reclamo, que se subió a redes sociales, la legisladora le dice que ya no tendrá el apoyo del PRI.

Cabe recordar que en días recientes, la alcaldesa “destapó” su intención de contender en 2024 por la jefatura de Gobierno de la CDMX. Sin embargo, no dejó claro con qué partido lo haría.

“A ver alcaldesa, o quitas a tu gente… No puedes tener ese trato, que no se te olvide que te dimos 65 mil votos para ganar la alcaldía, y si no, no vamos a buscar reelegirte”, acometió la priista.

“Nada más desde aquí le decimos a la alcaldesa que no se le olvide: la siglamos nosotros, le dimos 65 mil votos y no la vamos a reelegir, que le vaya buscando partido o que la juegue independiente, por su prepotencia, por mal agradecida y por no cumplir a la gente lo que prometió”, puntualizó a Sandra Cuevas, quien caminaba junto al embajador de India, Pankaj Sharma.

“Querida Sandra por prepotente y arrogante no te vamos a apoyar para tu reelección. Le diste la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc , que no se te olvide que ganaste por la Alianza, crees que puedes sola, sola te quedarás” pic.twitter.com/CVBsHaD7ay — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

En un video distinto, López Castro volvió a arremeter contra la alcaldesa, donde sostuvo que le dio “la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc, que no se te olvide que ganaste por la alianza, crees que puedes sola, sola te quedarás”.

Declaró que debido a la “arrogancia y prepotencia” de la alcaldesa de Cuauhtémoc, la alianza Va por México no la va a siglar para que se reelija”

“Si se quiere reelegir que se busque otro partido; o que le pida perdón a Morena o que sea independiente, porque la alianza Va por México no le vamos a dar su reelección. Si se cree muy lista y cree que puede sola, adelante, que se la juegue, ya veremos en u año dónde está”, dijo.

No apoyaremos la reelección de Sandra Cuevas, que se la juegue sola a ver si le da , la ha dado la espalda a la gente que la hizo ganar . Le falló a quienes creímos en ella y le dimos el voto . pic.twitter.com/UFP3wLz0qB — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

