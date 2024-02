¿Te gusta vestirte con estilo? No te pierdas la pasarela de moda en la UNAM en esta fecha

En este mes de febrero habrá una pasarela de moda en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este evento se resignificará y enfatizará un lado más humano de la moda. En La razón te contamos todos los detalles para que no te la pierdas.

Por medio de TikTok se ha convocado a las y los estudiantes que les gusta la moda, así como a empresas emergentes y quienes gusten asistir al desfile de moda que se hará en la máxima casa de estudios del país.

¿Cuándo será la pasarela de moda en CU?

La pasarela de moda en CU se llevará a cabo el día viernes 23 de febrero en la Torre de rectoría de la UNAM.

Bajo la consigna de "hasta que la moda deje de ser un privilegio", las y los estudiantes organizados enfatizaron que "en la CDMX no existe una sola opción gratuita, tenemos derecho a educación de calidad. EI NO tener dinero NO hará que dejemos de soñar."

En esta fecha será la pasarela de moda en la UNAM. Foto: RR SS

La pasarela de moda de la UNAM comenzará a las 12:00 del día, la comunicad estudiantil cuestiona que no hay alguna asignatura que contemple el diseño de modas, por lo que también pide se abra.

