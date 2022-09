"No va a haber otra torre de Mítikah mientras estemos en el gobierno": Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que hasta ahora el Gobierno capitalino no ha autorizado la construcción de otra torre del proyecto Mítikah, que se inauguró el fin de semana pasado en la alcaldía Benito Juárez.

"Nada ha autorizado el Gobierno de la ciudad adicional a lo que tienen ahora, no se ha autorizado nada más"

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo aseguró que durante su administración no se permitirá la construcción de otra torre , pues consideró que hacerlo tendría un impacto mayor en la zona de Xoco, un área que de por sí, ya tiene problemas que o han sido resueltos.

"Lo dije cuando entré al Gobierno y lo sigo sosteniendo, no va a haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno. (...) Hasta ahora, no recuerdo si es primera y segunda etapa, pero no está autorizado en este momento nada más"