¡Evita multas!

Hoy No Circula: Estos autos no pueden transitar este sábado en el Valle de México Este sábado, el cuarto y último de noviembre, no tienen permitido transitar vehículos con Holograma 1 y terminación de placas par, en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México