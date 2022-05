Informes de alcaldes de oposición son "pura simulación", asegura Morena CDMX

El dirigente del partido Morena en la Ciudad de México (CDMX), Tomás Pliego, afirmó que los informes que brindan alcaldes de oposición ante el Congreso capitalino "son pura simulación".

A la par que este miércoles tuvieron lugar las comparecencias de los alcaldes de las alcaldías Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ante el Congreso local, el líder morenista ofreció un mensaje para presentar un "contrainforme" de las acciones que se han llevado a cabo en las alcaldías encabezadas por la oposición.

"No sirven para nada porque es pura simulación, pero el verdadero juicio y evaluación del trabajo de estos alcaldes del PRI, PAN y PRD, lo tiene la ciudadanía y, si no me equivoco, están reprobados. Nosotros vamos a estar muy pendientes de estas alcaldesas y alcaldes y del ejercicio de gobierno en estas demarcaciones”