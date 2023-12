Inicia en Álvaro Obregón el operativo de seguridad 'Aliados de la Navidad'

Con el objetivo es inhibir y combatir los robos a transeúntes, a negocios y a casa habitación en esta temporada, que es cuando suelen elevarse por las vacaciones, el pago de aguinaldos y el incremento de ventas, la alcaldesa Lía Limón puso en marcha el operativo “Aliados de la Navidad” que abarcará hasta el próximo 7 de enero.

La alcaldesa reiteró que la seguridad de todas las familias es prioridad para su gobierno y, sobre todo, que durante estas fiestas estén más seguras y tranquilas.

Para tal efecto, dijo, se reforzará la vigilancia en todas las colonias, así como en puntos estratégicos; principalmente bancos, cajeros automáticos, centros comerciales, supermercados y tiendas departamentales. Además, se realizarán operativos itinerantes en las principales rutas de transporte público.

Asimismo, se instalaron 5 bases operativas en diferentes zonas de la alcaldía, lo que permitirá tener una mejor cobertura y reaccionar con mayor rapidez y eficiencia a cualquier emergencia que se presente.

En “Aliados por la Navidad” participan 200 elementos y 70 unidades de las policías Bancaria e Industrial, Preventiva y Guardia Nacional y se contará con el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, recomendó a las vecinas y vecinos que cuiden sus publicaciones en redes sociales; que no dejen las llaves de sus casas en lugares obvios como macetas, buzones y tapetes; si no están, no dejen las luces encendidas las 24 horas; eviten portar grandes cantidades de dinero; y, acudan acompañados a cajeros y bancos.

“En Álvaro Obregón queremos que todas y todos tengan unas fiestas llenas de paz, tranquilidad y seguridad, en compañía de sus seres queridos. Entre todas y todos, haremos de estas fiestas algo especial”, señaló finalmente Lía Limón.

JVR