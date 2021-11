Padres de niños con cáncer cancelan bloqueos de cada martes en AICM

El consejo de padres, madres y familiares de niños con cáncer decidió suspender los bloqueos de cada martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a que es incosteable para las familias pagar cada semana el traslado desde el interior de la República, así lo informaron en un comunicado.

Los padres aseguraron que aunque cancelarán los bloqueos que hacían cada martes en el AICM, debido al desabasto de medicamentos oncológicos que se vive en México, continuarán con las reuniones semanales que tienen con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Cabe destacar que algunos de los familiares acuden desde estados de la república como Veracruz y Guerrero.

“Continuaremos señalando la falta de medicamento, aunque sea una sola niña o niño quien lo padece. Seguiremos con las reuniones de cada miércoles con autoridades del Insabi, a fin de mantener la interlocución ganada, de manera abierta al público y transparente de lo que ahí se comenta”, detallaron.

También señalaron que “el acceso a medicamentos e insumos para la salud es un derecho de todos los mexicanos. En estos tres años de desabasto, las fundaciones y asociaciones han hecho una labor importantísima para llenar el enorme vacío de medicamentos. No obstante, no podemos convertir en caridad o asistencia pública, lo que es una obligación de las autoridades mexicanas”.

Por otra parte, ante los señalamientos de funcionarios como el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien afirmó el pasado mes de junio en un programa de televisión que las manifestaciones contra el desabasto de medicamentos oncológicos estaban organizadas por grupos de poder de la oposición y que se habían convertido en una campaña internacional con una visión “casi golpista”, los padres de niños con cáncer, recalcaron que no tienen ningún vocero y que hacen estas manifestaciones únicamente para exigir los medicamentos para tratar la enfermedad de sus hijos.

Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios legales ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni apoyamos ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos vinculados a la industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular en este rubro