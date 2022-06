Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, da positivo a COVID-19

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que dará seguimiento a sus tareas desde su casa.

El funcionario comenzó a sentir los síntomas de un resfriado, por lo que se realizó una prueba para detectar COVID-19.

Además, no se presentó a los eventos que tenía programados este miércoles.

"Anoche comencé a sentir síntomas de un resfriado. Por eso no acudí hoy por la mañana a la reunión de gabinete de seguridad y tampoco a los eventos que tenía programados. Me realicé la prueba de COVID-19 y salió positiva . Daré seguimiento a mis tareas pendientes desde mi casa", escribió Martí Batres en Twitter.

Una las actividades a las que no asistió el secretario de Gobierno de la capital fue el encuentro entre autoridades de la CDMX y representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el cual encabezó Omar García Harfuch en representación de Batres Guadarrama

El contagio de Martí Batres se da a una semana de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, contrajo COVID-19 por segunda ocasión: "Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", indicó la mandataria capitalina.

